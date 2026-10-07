Großeinsatz wegen Unfall am Grazer Jakominiplatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sorgte am Mittwochabend am Grazer Jakominiplatz für Aufsehen. Wie sich herausstellte, dürfte sich ein Unfall mit lediglich einem verletzten Radfahrer ereignet haben.
Zahlreiche Schaulistige versammelten sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Kreuzung Joanneumring/Eisernes Tor nahe Jakominiplatz. Der Grund: Einsatzfahrzeuge eilten aus allen Richtungen mit Folgetonhorn und Blaulicht herbei, darunter auch zwei Feuerwehrautos.
Bei der Alarmierung dürfte dem Vernehmen nach von einer „reglosen Person“ die Rede gewesen sein – die sich vor Ort als vermutlich leicht verletzt erwies. Der Radfahrer dürfte mit einem Auto kollidiert sein, die Sanitäter konnten ihn rasch versorgen.
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