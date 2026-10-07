Jetzt Teilnahmekarte für die Auto-Verlosung holen

Das Autohaus Schatzdorfer verlost einen neuen Škoda Fabia in rot und sammelt nebenbei auch noch eine Charity-Spende für das Rote Kreuz OÖ. Wie man sich jetzt noch Teilnahmekarten für die große Los-Ziehung am 24. Oktober sichert, erfährt man hier.
Gut, dass das Rote Kreuz OÖ als Aussteller bei den „Krone“-Gesund-Tagen (22. bis 24. Oktober) vor Ort ist, denn am 24. Oktober um 18 Uhr wird am Palmenplatz in der PlusCity vermutlich so mancher Puls in die Höhe schießen. Dann ist es nämlich soweit und wandern die abgegebenen Teilnahmekarten in den großen Lostopf. Unter allen Anwesenden wird ein Škoda Fabia in rot vom Autohaus Schatzdorfer verlost. Die Losnummer entscheidet!
Und so kommt man zu einer der insgesamt 5000 verfügbaren Teilnahmekarten: erhältlich in der Rot-Kreuz-Stelle Traun, im Autohaus Schatzdorfer in Hörsching oder in der PlusCity
am Marcusplatz:
am Palmenplatz:
Teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren. Pro Person wird nur eine Teilnahmekarte vergeben. Die Ziehung der Gewinner-Losnummer erfolgt am Sa, 24. Oktober um 18 Uhr am Palmenplatz in der PlusCity. Dafür unbedingt Abschnitt der Teilnahmekarte mit Losnummer mitnehmen. Nur wer die gezogene Losnummer auch vorweisen kann, kann gewinnen. Ausführliche Teilnahmebedingungen findet man hier.
Bei der Abholung seiner Teilnahmekarte kann man gleichzeitig auch Gutes tun, denn das Autohaus Schatzdorfer unterstützt den Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Traun mit einer Charity-Spende. Denn schon jetzt versorgt die Ortsstelle mehr als 61.000 Menschen in Traun, Ansfelden, Pucking, Hörsching, Oftering und in Teilen Paschings. Bis 2040 wird jedoch mit rund 68.000 Einwohnern im Einsatzgebiet gerechnet. So wird mit dem neuen Projekt Rettung dort gesichert, wo sie auch dringend benötigt wird.
Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen laufend ergänzt unter: krone.at/gesund-tage.
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