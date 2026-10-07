Jetzt Teilnahmekarte für die Auto-Verlosung holen

Bei der Abholung seiner Teilnahmekarte kann man gleichzeitig auch Gutes tun, denn das Autohaus Schatzdorfer unterstützt den Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Traun mit einer Charity-Spende. Denn schon jetzt versorgt die Ortsstelle mehr als 61.000 Menschen in Traun, Ansfelden, Pucking, Hörsching, Oftering und in Teilen Paschings. Bis 2040 wird jedoch mit rund 68.000 Einwohnern im Einsatzgebiet gerechnet. So wird mit dem neuen Projekt Rettung dort gesichert, wo sie auch dringend benötigt wird.