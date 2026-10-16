Diese Experten beraten Sie auf den Gesund-Tagen

Samstag, 24. Oktober:

9 bis 11 Uhr: Abonnenten-Frühstück

11 Uhr: Bundesministerin Eva Holzleitner zum Thema Frauengesundheit und Frauengesundheitsforschung

12.10 Uhr: Traust du dich ein Leben zu retten? Erfolgsfaktoren für wirksame Hilfe (Michael Haidinger, Rotes Kreuz OÖ)

13 Uhr: „Gscheidhafal“-Live-Podcast: Single vs. Mama. Wie unterschiedliche Lebensrealitäten unsere Gesundheit beeinflussen. (Änna & Magda)

13.50 Uhr: IC, Lipödem, Endometriose – Wie du dein Recht als Patientin wahrnimmst (Elisa Ramesberger, Verein ChronischKrank)

14.30 Uhr: Panel-Talk: Wechseljahre – Vom Teenager zum Queenager (Daniela Ullrich, MENOMIO und Gynäkologin Dr. Gudrun Brunnmayr-Petkin)

15.25 Uhr: Mental Load reduzieren. Entlastung für Kopf und Körper (Vera Stanger, Life Coach, Autorin und Trainerin für mentale Gesundheit und Mental Load)

18 Uhr: Charity-Autoverlosung