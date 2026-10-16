Diese Experten beraten Sie auf den Gesund-Tagen

Von 22. bis 24. Oktober verwandelt sich das gesamte Erdgeschoß der PlusCity in Pasching in eine Gesundheitswelt. Neben Ausstellern und Vorträgen gibt‘s auch noch ein buntes Rahmenprogramm. Hier alle Infos im Überblick.
Öffnungszeiten „Krone“-Gesund-Tage:
Donnerstag, 22. Oktober: 14 bis 21 Uhr
Freitag, 23. Oktober: 9.30 bis 21 Uhr (Vorträge ab 14 Uhr)
Samstag, 24. Oktober: 9 bis 18 Uhr (Vorträge ab 11 Uhr)
Teilnahmekarten für die Auto-Verlosung hier erhältlich:
Zu den Öffnungszeiten der „Krone“-Gesund-Tage am Palmenplatz.
Verlosung unter Anwesenden am 24. Oktober um 18 Uhr am Palmenplatz.
Alle Infos zur Auto-Verlosung gibt‘s hier.
Blutspende-Aktion des Roten Kreuzes:
Am 22. und 23. Oktober von 14 bis 19.30 Uhr am DaVinci Platz.
Alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren können teilnehmen.
Stammzellen-Typisierung des Roten Kreuzes:
Am 22. und 23. Oktober von 14 bis 19.30 Uhr, am 24. Oktober von 10 bis 18 Uhr in der „Gesundheitsstraße“ zwischen DaVinci Platz und Marcusplatz.
Mittels Stäbchen und Wangenabstrich seine Stammzellen bestimmen lassen und so eventuell das Leben einer an Leukämie erkrankten Person retten.
Abonnenten-Frühstück:
Am 24. Oktober erhalten alle „Krone“-Abonnenten am Palmenplatz nach Vorweisen der BonusCard einen gratis Kaffee und ein Kipferl von der Honeder Naturbackstube. Aktion gültig von 9 bis 11 Uhr, solange der Vorrat reicht.
AUSSTELLERVERZEICHNIS
DaVinci Platz:
Rotes Kreuz OÖ: Blutspende-Aktion inkl. Arztgespräch, interaktive Reanimationstrainings und vieles mehr.
„Gesundheitsstraße“ zwischen DaVinci Platz und Marcusplatz:
Verein Niere
Arbeiterkammer Oberösterreich
Rotes Kreuz OÖ: Stammzellen-Typisierung
Richter Pharma: Kostproben zu Superimmun-Sticks und mehr, 3-€-Gutschein zur Einlösung in der Apotheke am Marcusplatz
Marcusplatz:
Merkur Versicherung: InBody-Messung und Bewegungstest von Merkur Lifestyle inkl. Beratung, Wellness-Gewinnspiel, Glücksrad
Dostal Wohn GmbH: Tempur Schlafsysteme
Atlantisplatz:
Infrarotkabinen von Fred Oliver Braunesberger Handels GmbH
BFI Oberösterreich mit Karriere-Corner
Gesundheitsresort Lebensquell Bad Zell
Verein ChronischKrank
ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse
Funtastic Fitness (nur am 22. Oktober)
Balancewelten by Vera (nur am 24. Oktober): 5 min. Akupressur-Bodywork-Kennenlerneinheiten für Nacken, Schulter, Kopf
Palmenplatz:
„Krone“-Infopoint: Wellness-Gewinnspiel und mehr
G.A. Service GmbH mit healthy days
Rettungsauto vom Roten Kreuz OÖ erkunden
„Krone“-Stand mit Teilnahmekarten für die Charity-Autoverlosung
VORTRÄGE AM PALMENPLATZ
Donnerstag, 22. Oktober:
14.30 Uhr: Medikamente richtig einnehmen (Mag. pharm. Dr. Bernhard Kerbl, Apothekerkammer OÖ)
14.55 Uhr: Herzstillstand: Und jetzt? Wenn Du den Unterschied machst! (Andrea Aichinger, Rotes Kreuz OÖ)
15.30 Uhr: Prävention, Zellgesundheit und gesunde Lebensführung (Dr. med. univ. Matthias Kirchmayr, dieFITMACHER)
16.25 Uhr: Gesünder essen, messbar besser: Die Plant4Health-Studie (Isabella Kling, MSc, Gründerin Funtastic Fitness)
Freitag, 23. Oktober:
14.15 Uhr: Von warm bis eiskalt: Moderne Schmerztherapie zwischen Radon und Kältekammer (Dr. Claudia Perwanger, Lebensquell Bad Zell)
15.10 Uhr: Österreichisches Brustkrebs-Früherkennungs-Programm: Früh erkennen und Risiko senken (Kerstin Schütze, ÖGK-/BKFP-Programmleiterin)
16.05 Uhr: Mut zum Glück (Sabine Reichsthaler, Gründerin Kopfgarten – Glückscampus)
16.40 Uhr: Berufsunfähigkeit (Mag. Jürgen Holzinger, Verein ChronischKrank)
17.50 Uhr: Wie bediene ich einen Defibrillator? Reanimation hautnah! (Michael Haidinger, Rotes Kreuz OÖ)
18.30 Uhr: Der Schlafrhythmus ist die biologische Taktung unseres Körpers zwischen Wachsein und Schlaf (Frank Michaelis, DOSTAL Schlafoase Linz)
Samstag, 24. Oktober:
9 bis 11 Uhr: Abonnenten-Frühstück
11 Uhr: Bundesministerin Eva Holzleitner zum Thema Frauengesundheit und Frauengesundheitsforschung
12.10 Uhr: Traust du dich ein Leben zu retten? Erfolgsfaktoren für wirksame Hilfe (Michael Haidinger, Rotes Kreuz OÖ)
13 Uhr: „Gscheidhafal“-Live-Podcast: Single vs. Mama. Wie unterschiedliche Lebensrealitäten unsere Gesundheit beeinflussen. (Änna & Magda)
13.50 Uhr: IC, Lipödem, Endometriose – Wie du dein Recht als Patientin wahrnimmst (Elisa Ramesberger, Verein ChronischKrank)
14.30 Uhr: Panel-Talk: Wechseljahre – Vom Teenager zum Queenager (Daniela Ullrich, MENOMIO und Gynäkologin Dr. Gudrun Brunnmayr-Petkin)
15.25 Uhr: Mental Load reduzieren. Entlastung für Kopf und Körper (Vera Stanger, Life Coach, Autorin und Trainerin für mentale Gesundheit und Mental Load)
18 Uhr: Charity-Autoverlosung
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