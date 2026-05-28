Alle Infos zu den Gesund-Tagen in der Lugner City

Es ist soweit! Die Lugner City und die „Krone“ öffnen am 29. und 30. Mai bei gratis Eintritt die Türen zu den „Krone“-Gesund-Tagen. Die Besucher erwartet kostenlose Teststationen und ein buntes Bühnenprogramm. Alle Infos dazu hier:
Hinkommen, beraten und durchchecken lassen – das ist bei den „Krone“-Gesund-Tagen am 29. und 30. Mai möglich. In der Lugner City stehen Aussteller für Fragen zur Verfügung und informieren über sämtliche Themen. Zeit sollte man sich auch für die Vorträge und Shows auf der Bühne nehmen.
Freitag, 29. Mai:
Aussteller: 10 – 19 Uhr
Bühnenprogramm: 10.30 – 18.30 Uhr
Samstag, 30. Mai:
Aussteller: 9.30 – 20 Uhr
Bühnenprogramm: 9.30 – 14.30 Uhr
Das Ausstellerverzeichnis und das Bühnenprogramm hier zur Übersicht:
Das Bühnenprogramm der Gesund-Tage:
10.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Doris Nentwich
11.00 Uhr: Gesunde Routinen & Gewohnheiten – der Schlüssel für langfristige Gesundheit
12.00 Uhr: Kabarett von und mit den Comedy Hirten
13.00 Uhr: Wiederbelebung bei plötzlichem Herztod
14.00 Uhr: Frauengesundheit – Was Frauen heute tun können, um lange gesund zu leben
15.00 Uhr: Stark-Talk mit Toni Polster
16.00 Uhr: Vergesslichkeit oder Demenz?
17.00 Uhr: Kabarett von und mit Christoph Fälbl
18.00 Uhr: So gelingt der Einstieg ins Yoga-Training
9.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Doris Nentwich
9.45 Uhr: So gelingt der Einstieg ins Yoga-Training
10.30 Uhr: Star-Talk mit Dr. Gerti Senger
12.00 Uhr: Vorsorge neu denken – wie moderne Medizin Krankheiten verhindert
13.00 Uhr: Show der Classic Tae Kwon Do Schule in Wien
13.30 Uhr: Warum der Darm über deine Energie und dein Wohlbefinden entscheidet