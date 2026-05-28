Alle Infos zu den Gesund-Tagen in der Lugner City

10.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Doris Nentwich

11.00 Uhr: Gesunde Routinen & Gewohnheiten – der Schlüssel für langfristige Gesundheit

12.00 Uhr: Kabarett von und mit den Comedy Hirten

13.00 Uhr: Wiederbelebung bei plötzlichem Herztod

14.00 Uhr: Frauengesundheit – Was Frauen heute tun können, um lange gesund zu leben

15.00 Uhr: Stark-Talk mit Toni Polster

16.00 Uhr: Vergesslichkeit oder Demenz?

17.00 Uhr: Kabarett von und mit Christoph Fälbl

18.00 Uhr: So gelingt der Einstieg ins Yoga-Training