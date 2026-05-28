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Alle Infos zu den Gesund-Tagen in der Lugner City

Gesund Tage
28.05.2026 14:08
(Bild: Daniel Scharinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist soweit! Die Lugner City und die „Krone“ öffnen am 29. und 30. Mai bei gratis Eintritt die Türen zu den „Krone“-Gesund-Tagen. Die Besucher erwartet kostenlose Teststationen und ein buntes Bühnenprogramm. Alle Infos dazu hier:

Hinkommen, beraten und durchchecken lassen – das ist bei den „Krone“-Gesund-Tagen am 29. und 30. Mai möglich. In der Lugner City stehen Aussteller für Fragen zur Verfügung und informieren über sämtliche Themen. Zeit sollte man sich auch für die Vorträge und Shows auf der Bühne nehmen.

Event-Zeiten

Freitag, 29. Mai:     
Aussteller: 10 – 19 Uhr 
Bühnenprogramm: 10.30 – 18.30 Uhr

Samstag, 30. Mai:  
Aussteller: 9.30 – 20 Uhr
Bühnenprogramm: 9.30 – 14.30 Uhr

Das Ausstellerverzeichnis und das Bühnenprogramm hier zur Übersicht:

Die Aussteller bei den „Krone"-Gesund Tagen
  • Merkur Versicherung – gratis Körperwertanalyse vor Ort
  • „Krone“-Infopoint – Wellness-Gewinnspiel und mehr
  • Rotes Kreuz Wien
  • PULS – Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes mit Training der Herzdruckmassage
  • Orthopäde Dr. Florian Svelda – Infos, Terminvergaben, Magnetfeldtherapie und „Plank-Challenge“
  • UROMED – Kompetenzzentrum Urologie mit Beratungsgesprächen und Terminvergaben
  • Zebizzclub GmbH – Speziallampen für Bioptron Lichttherapie
  • Akademie der spirituellen Wege – Reiki-Behandlungen vor Ort
  • Forever Living Products
  • Kurhotel Heviz in Ungarn
  • MR-CT Wien-West GmbH

Das Bühnenprogramm der Gesund-Tage:

Freitag, 29. Mai

10.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Doris Nentwich

11.00 Uhr: Gesunde Routinen & Gewohnheiten – der Schlüssel für langfristige Gesundheit

12.00 Uhr: Kabarett von und mit den Comedy Hirten

13.00 Uhr: Wiederbelebung bei plötzlichem Herztod

14.00 Uhr: Frauengesundheit – Was Frauen heute tun können, um lange gesund zu leben

15.00 Uhr: Stark-Talk mit Toni Polster

16.00 Uhr: Vergesslichkeit oder Demenz?

17.00 Uhr: Kabarett von und mit Christoph Fälbl

18.00 Uhr: So gelingt der Einstieg ins Yoga-Training

Samstag, 30. Mai

9.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Doris Nentwich

9.45 Uhr: So gelingt der Einstieg ins Yoga-Training

10.30 Uhr: Star-Talk mit Dr. Gerti Senger

12.00 Uhr: Vorsorge neu denken – wie moderne Medizin Krankheiten verhindert

13.00 Uhr: Show der Classic Tae Kwon Do Schule in Wien

13.30 Uhr: Warum der Darm über deine Energie und dein Wohlbefinden entscheidet

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