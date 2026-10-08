Neue Sporthalle bietet ein Dach für viele Schläger

Die Eröffnung ist für Dezember geplant. Spielzeiten sollen online buchbar sein, der Zutritt automatisiert erfolgen. Eine Mitgliedschaft oder Einschreibgebühr ist laut Betreibern nicht erforderlich. Ab Jänner sind zusätzlich Winterabos bis ins Frühjahr vorgesehen. Für Padelspieler sollen künftig auch Trainings für verschiedene Altersgruppen, Angebote für Einsteiger und Turniere stattfinden.