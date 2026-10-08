Neue Sporthalle bietet ein Dach für viele Schläger

Beim Melker Sportzentrum entsteht derzeit eine Halle mit drei Padelplätzen und einem Golfsimulator. Die Anlage soll im Dezember eröffnen und ganzjähriges Spielen unabhängig vom Wetter ermöglichen.
Regen und Kälte setzen dem Sport im Freien Grenzen. In Melk entsteht deshalb ein zusätzliches Angebot unter Dach: Die „Halle Melk“ wird direkt beim bestehenden Sportzentrum errichtet. Vorgesehen sind drei Padelplätze und ein TrackMan-Golfsimulator.
Ergänzung zu bestehenden Freiluftplätzen
Beim UTC Melk gibt es bereits Padelplätze im Freien. Die neue Halle soll das Spielen auch im Winter ermöglichen. Golfer können am Simulator ebenfalls unabhängig vom Wetter trainieren und spielen.
Die Eröffnung ist für Dezember geplant. Spielzeiten sollen online buchbar sein, der Zutritt automatisiert erfolgen. Eine Mitgliedschaft oder Einschreibgebühr ist laut Betreibern nicht erforderlich. Ab Jänner sind zusätzlich Winterabos bis ins Frühjahr vorgesehen. Für Padelspieler sollen künftig auch Trainings für verschiedene Altersgruppen, Angebote für Einsteiger und Turniere stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.