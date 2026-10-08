Laut Grüne ist Renaturierung in Baden abgesagt

Wichtige Fragen dazu sind noch offen

ÖVP-Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli rechtfertigt sich: „Dass Baumschutz, Begrünung und Entsiegelung für Baden wichtige Themen sind, steht außer Frage. Die Ablehnung dieses konkreten Antrags bedeutet daher keineswegs, dass wir auf Unterstützung verzichten oder in diesem Bereich untätig sind.“ Vielmehr seien bei der Umsetzung der EU-Verordnung noch wichtige Fragen offen – etwa wie die Maßnahmen finanziert werden und welche konkreten Vorgaben letztlich für die Gemeinden gelten.