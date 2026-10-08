Ringschluss bei Wiener Neustadt schreitet voran

Projekt jahrzehntelang heftig umstritten

Der Ringschluss ist das letzte fehlende Stück des Straßenrings um Wiener Neustadt. Rund 45 Millionen Euro werden investiert. Ziel ist es, vor allem die stark belasteten Grazer Straße und Nestroy Straße zu entlasten und damit den Verkehr aus den Wohngebieten zu bringen. „Damit schaffen wir mehr Lebensqualität für die Menschen“, freut sich Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger. Doch kaum ein Straßenprojekt in Niederösterreich war zuletzt so umstritten. Bereits beim Baubeginn 2024 warnten Gegner vor Bodenversiegelung und negativen Folgen für Klima und Umwelt. Sie bezweifelten zudem, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten von rund 40 Millionen Euro ausreichen würden.