Lisa Eder feiert Comeback direkt mit einem Titel

Skispringerin Lisa Eder, die nach zwischenzeitlichem Rücktritt im September auf den Bakken zurückgekehrt war, hat sich am Donnerstag am Innsbrucker Bergisel zur Staatsmeisterin von der Großschanze gemacht. Die Salzburgerin siegte vor Hannah Wiegele aus Kärnten und der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher.
Bei den Männern hatte der Tiroler Embacher die Nase vor seinem engeren Landsmann Clemens Aigner und dem Salzburger Jan Hörl, die punktegleich Silber holten. In der Nordischen Kombination schlug in Seefeld der Salzburger Thomas Rettenegger vor den beiden Steirern Fabio Obermayr und Paul Walcher zu.
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