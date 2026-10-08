Lisa Eder feiert Comeback direkt mit einem Titel

Skispringerin Lisa Eder, die nach zwischenzeitlichem Rücktritt im September auf den Bakken zurückgekehrt war, hat sich am Donnerstag am Innsbrucker Bergisel zur Staatsmeisterin von der Großschanze gemacht. Die Salzburgerin siegte vor Hannah Wiegele aus Kärnten und der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher.