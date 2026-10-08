Statt FIFA-Kandidatur: UEFA-Chef will Wiederwahl

Die Wahl für vier weitere Jahre findet beim UEFA-Kongress am 22. April in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht, ein solcher wäre zum derzeitigen Zeitpunkt auch chancenlos im Kampf gegen den angesehenen Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist. „Ich möchte den nationalen Verbänden für ihr Vertrauen danken“, sagte Ceferin am Donnerstag. „Wir sind in den vergangenen Jahren vor außergewöhnlichen Herausforderungen gestanden, und wir haben sie als ein Team gemeistert. Es liegt noch wichtige Arbeit vor uns, und deshalb habe ich ihre Bitte, erneut zu kandidieren, angenommen.“