Cobra erschoss Stier: Behörde versagte seit Jahren

Gegen jenen Bauern aus dem Tiroler Achenkirch, dem kürzlich Tiere wegen schlechter Haltung abgenommen wurden, gab es früher schon Anzeigen. Konsequenzen blieben aus, die Landwirtschaftskammer will den Bauern nur vom Beantragen von Förderungen kennen ...
Erst wurde der Landwirt vom eigenen Stier verletzt, dann gab es eine Razzia der Behörden. Die Cobra musste den Stier erschießen, die Behörden beschlagnahmten einige Kühe. Soweit die letzten Ereignisse auf dem Bauernhof in Achenkirch (Bezirk Schwaz). Tierhalteverbot für den Landwirt gibt es jedoch keines, dabei erhebt eine Achenkircher Bürgerin schwere Vorwürfe gegen ihn – und die Behörden.
Eine Flut an Anzeigen
In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Meldungen und Anzeigen aus der Bevölkerung beim Amtstierarzt eingelangt, heißt es in einem Schreiben an die „Krone“. „Die Verwahrlosung und das qualvolle Verenden einzelner Tiere waren bekannt, ein konsequentes Handeln der zuständigen Stellen blieb jedoch bis vor Kurzem aus.“
Angst vor unberechenbarem Landwirt
Die Verfasserin will freilich anonym bleiben – „aus persönlichen Sicherheitsgründen“, wie es heißt. Denn das Verhalten des Landwirts sei schwer einschätzbar ...
Kritisiert wird auch, dass Kontrollen des Amtstierarztes offenbar stets angemeldet gewesen seien – ganz im Gegensatz zu anderen Branchen. Dies habe den Kontrollen die Schärfe genommen.
Weideflächen bei Razzia übersehen?
Der Bauer habe außerdem zwei zusätzliche Weideflächen abseits des Bauernhauses, auf denen sich derzeit weitere Kühe befinden. Dort sei das Futter seit Wochen knapp, die Weiden aber bei der Razzia von vergangenem Donnerstag wohl nicht kontrolliert worden.
Rind auf Weide verendet
Die Schreiberin gibt an, bereits vor zwei Jahren selbst Anzeige beim Amtstierarzt erstattet zu haben, nachdem ein Jahrling auf der Weide wegen mangelnder Versorgung verendet sei. Das Verenden des Kalbs blieb jedoch ohne Konsequenz.
Der betreffende Bauer hat bei uns Flächenförderungen beantragt, das Problem mit den Tieren war bis zuletzt jedoch nicht bekannt.
Josef Hechenberger, Präsident Landwirtschaftskammer Tirol
Bild: Christof Birbaumer
Skandalbauer bekam trotzdem Förderungen
Die Landwirtschaftskammer Tirol will von den Vorgängen der vergangenen Jahre nichts gewusst haben. „Der betreffende Bauer hat bei uns Flächenförderungen beantragt, das Problem mit den Tieren war bis zuletzt jedoch nicht bekannt“, schildert Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, gegenüber der „Krone“.
Aktiv werde man jetzt als Kammer allerdings keine weiteren Kontrollen beantragen. Der zuständige Amtstierarzt hatte am Donnerstag für eine Stellungnahme vorerst keine Zeit.
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