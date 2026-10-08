Cobra erschoss Stier: Behörde versagte seit Jahren

Erst wurde der Landwirt vom eigenen Stier verletzt, dann gab es eine Razzia der Behörden. Die Cobra musste den Stier erschießen, die Behörden beschlagnahmten einige Kühe. Soweit die letzten Ereignisse auf dem Bauernhof in Achenkirch (Bezirk Schwaz). Tierhalteverbot für den Landwirt gibt es jedoch keines, dabei erhebt eine Achenkircher Bürgerin schwere Vorwürfe gegen ihn – und die Behörden.