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Coup für die Capitals

Star-Torhüter bleibt zwei Jahre in Wien

Eishockey
08.10.2026 17:00
Adam Reideborn bleibt bis 2028 bei den Vienna Capitals.
Adam Reideborn bleibt bis 2028 bei den Vienna Capitals.(Bild: GEPA)

Ursprünglich war der schwedische Top-Eishockey-Goalie Adam Reideborn bei den Vienna Capitals eine Art Notlösung, wurde nach der Verletzung des als „Einser“ geplanten Sebastian Wraneschitz kurzfristig für ein paar Wochen engagiert. Nun wird daraus ein Dauer-Engagement, bekommen die Wiener bis 2028 einen Top-Rückhalt.

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Die Vienna Capitals und Star-Goalie Adam Reideborn einigten sich über eine Verlängerung des zunächst bis Mitte Oktober befristeten Vertrags über die laufende Saison hinaus. Der 34-jährige Schwede, der Anfang September zu den Capitals kam, um die angespannte Torhütersituation zu entschärfen, unterschrieb ein Arbeitspapier, das auch die Saison 2027/28 beinhaltet. Der hochdekorierte Goalie hinterließ in seiner kurzen Zeit in Wien sowohl sportlich als auch menschlich einen fantastischen Eindruck. Nach bislang sechs Ligaspielen hält der 34-Jährige bei einer Fangquote von 92,24 Prozent. Sebastian Wraneschitz muss sich hingegen aufgrund einer Unterkörperverletzung einer Operation unterziehen und wird monatelang fehlen.

Der 34-jährige Schwede hält den Caps den Rücken frei.
Der 34-jährige Schwede hält den Caps den Rücken frei.(Bild: GEPA)

„Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Die Unterstützung der Fans, des Teams und der gesamten Organisation ist bemerkenswert. Jetzt geht es darum, als Team in dieser Saison durchzustarten und zu sehen, wie weit die Reise sportlich für uns geht. Für mich und meine Familie fühlt es sich richtig an, hier zu sein. Wien ist ein wirklich toller Ort für uns, das habe ich schon direkt nach meiner Ankunft gemerkt. Für uns als Familie passt es hier perfekt“, so der 34-jährige Schwede.

Schon beim ersten Test überzeugend
Adam Reideborn schloss sich den Vienna Capitals Anfang September aufgrund von Verletzungen bei Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann an. Der Schwede wurde nach seiner Vertragsunterzeichnung direkt ins kalte Wasser geworfen und brillierte am Tag nach seiner Ankunft in der Donaustadt direkt mit einem Shutout im Testspiel gegen den HK Dukla Trencin. Reideborn bestritt in der win2day ICE Hockey League bislang sechs von sieben möglichen Spielen. Am 2. Oktober verzeichnete der Linksfänger gegen den HC TIWAG Innsbruck sein erstes Liga-Shutout im Caps-Trikot. Reideborns Fangquote beläuft sich auf 92,24 Prozent.

„Der Verlängerung mit Adam ging eine größtmögliche Anstrengung der gesamten Capitals-Organisation voraus. Mein Dank gilt unserem Präsidium, der Geschäftsführung sowie Partnern und Unterstützern, die es möglich gemacht haben, diese Verlängerung wirtschaftlich unter Dach und Fach zu bringen. Andererseits findet Adam in Wien das ideale Set-Up für sich und seine Familie vor. Auch in dieser Hinsicht haben wir hart gearbeitet, um ihm die bestmöglichen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Mit Adam konnten wir einen absoluten Spitzenspieler in dieser Liga halten. Er ist nicht nur sportlich auf ganz hohem Niveau angesiedelt, sondern auch menschlich. Vom ersten Tag an war er eine Bereicherung für unsere Kabine. Wir freuen uns als gesamte Caps-Familie, dass wir den gemeinsamen Weg mit Adam fortsetzen“, so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

Christian Dolezal freut sich über die langfristige Verpflichtung von Reideborn.
Christian Dolezal freut sich über die langfristige Verpflichtung von Reideborn.(Bild: GEPA)

Der Schwede kann insgesamt eine beeindruckende Vita vorweisen. Reideborn absolvierte fünf Spielzeiten in der SHL, seine erfolgreichste Zeit erlebte der Goalie bei Djurgårdens IF. In der Saison 2017/18 wurde der Schwede zum Torhüter des Jahres der SHL gekürt. Eine Spielzeit später wurde er mit der Honken Trophy für den besten schwedischen Goalie ausgezeichnet. Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 2018/19 an der Seite des nunmehrigen Caps-Stürmers Jakob Lilja wechselte Reideborn in die KHL. Dort verbrachte er insgesamt vier Jahre in Diensten von Ak Bars Kazan und ZSKA Moskau. Mit den Hauptstädtern gewann der heute 34-Jährige zweimal den Gagarin Cup. In den vergangenen drei Spielzeiten ging der Torhüter für den SC Bern aufs Eis. Reideborn repräsentierte die schwedische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2021 im lettischen Riga, wo er in fünf Spielen eine Fangquote von 94,6 Prozent verzeichnen konnte. Ein Jahr später war er Teil des „Tre Kronor“-Aufgebots für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

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