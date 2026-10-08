Star-Torhüter bleibt zwei Jahre in Wien

Der Schwede kann insgesamt eine beeindruckende Vita vorweisen. Reideborn absolvierte fünf Spielzeiten in der SHL, seine erfolgreichste Zeit erlebte der Goalie bei Djurgårdens IF. In der Saison 2017/18 wurde der Schwede zum Torhüter des Jahres der SHL gekürt. Eine Spielzeit später wurde er mit der Honken Trophy für den besten schwedischen Goalie ausgezeichnet. Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 2018/19 an der Seite des nunmehrigen Caps-Stürmers Jakob Lilja wechselte Reideborn in die KHL. Dort verbrachte er insgesamt vier Jahre in Diensten von Ak Bars Kazan und ZSKA Moskau. Mit den Hauptstädtern gewann der heute 34-Jährige zweimal den Gagarin Cup. In den vergangenen drei Spielzeiten ging der Torhüter für den SC Bern aufs Eis. Reideborn repräsentierte die schwedische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2021 im lettischen Riga, wo er in fünf Spielen eine Fangquote von 94,6 Prozent verzeichnen konnte. Ein Jahr später war er Teil des „Tre Kronor“-Aufgebots für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.