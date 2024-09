Freude und Entsetzen über den Bau der Ostumfahrung

Mehr Ruhe für Stadtbewohner

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) versprechen in Zukunft mehr Lebensqualität in der Stadt, zumal die jetzigen Hauptverkehrsachsen Grazer Straße und Nestroy Straße verkehrsberuhigt werden sollen. Betont wird zudem, dass Ersatzaufforstungen „dreimal so groß“ ausfallen würden wie die für die Umfahrung nötigen Rodungen.