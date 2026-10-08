Heinz Kinigadner trauert um seinen Bruder Hansi

Seitdem war der Motorsportler auf den Rollstuhl angewiesen, am 8. Oktober verstarb Kinigadner nun im Alter von 70 Jahren. Anstelle von Kränzen und Blumen bittet die Familie um Spenden für die Stiftung „Wings for Life“, deren Ziel es ist, Querschnittslähmung heilbar zu machen (Kennwort: „Hansi Kinigadner“).