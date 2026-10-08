Heinz Kinigadner trauert um seinen Bruder Hansi

Österreichs Motocross-Szene trauert um Hansi Kinigadner. Der zweifache Staatsmeister und ältere Bruder von Heinz Kinigadner ist am Donnerstag im Alter von 70 Jahren verstorben ...
1978 und 1980 hatte sich der gebürtige Tiroler in der 250-ccm-Klasse zum Staatsmeister gekrönt, am 14. Oktober 1984 beendete dann ein schwerer Unfall beim österreichischen Meisterschaftslauf in Höhnhart Kinigadners Karriere.
Seitdem war der Motorsportler auf den Rollstuhl angewiesen, am 8. Oktober verstarb Kinigadner nun im Alter von 70 Jahren. Anstelle von Kränzen und Blumen bittet die Familie um Spenden für die Stiftung „Wings for Life“, deren Ziel es ist, Querschnittslähmung heilbar zu machen (Kennwort: „Hansi Kinigadner“).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.