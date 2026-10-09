Umzug: Was schiefgehen kann & wie man sich schützt

Kein Parkplatz für den Lkw, der Keller wurde vergessen und aus „ein paar Kartons“ sind plötzlich 40 geworden: Viele Probleme am Umzugstag entstehen schon Wochen vorher. Die Umzugsprofis von UmzugKlar zeigen, wie sich mit guter Planung Stress, Zeit und unnötige Kosten sparen lassen.