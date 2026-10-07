Computing Power for Upper Austria
Governor Stelzer Seals Pact with Bavaria’s “Superbrain”
Upper Austria is joining forces with Bavaria in AI research. JKU and the Software Competence Center Hagenberg will collaborate in the future with the powerful Leibniz Supercomputing Center near Munich. Governor Thomas Stelzer has now sealed the high-tech pact.
It all began with a visit by Governor Thomas Stelzer (ÖVP) to Bavarian Minister-President Markus Söder (CSU) a little over two years ago: At that time, Upper Austria initiated closer cooperation in AI research. Even back then, one focus was on the Leibniz Supercomputing Center in Garching near Munich, which possesses enormous computing power and expertise in artificial intelligence and quantum computing.
It is headed by a native of Upper Austria: Dieter Kranzlmüller is from Schwertberg and began his career at Kepler University.
We’re trying not only to be strong within the state ourselves, but also to forge partnerships.
Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP
What began as an initiative in 2024 was officially sealed on Tuesday at the Bavarian State Chancellery in Munich. The Leibniz Computing Center, Kepler University, and the Software Competence Center Hagenberg (SCCH) entered into a strategic partnership. Researchers are encouraged to move between the locations, launch joint projects, and exchange knowledge.
Through collaboration and by joining forces, we can ultimately achieve even more.
Bayerischer Staatsminister Florian Herrmann, CSU
However, the collaboration doesn’t begin with the signing of the agreement, as Bavaria’s Minister of State Florian Herrmann noted: “We’re already working together. By joining forces, we aim to create greater critical mass and bring more power to the road in the field of future technologies.”
For Stelzer, it’s also about Europe’s technological independence—and about maintaining its status as an industrial hub. “We don’t just have to look to other continents or trail behind others; we’re strengthening ourselves. This partnership helps ensure that we can remain a leading technology hub.”
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