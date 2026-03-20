Großfahndung nach Messerattacke in Bruck

Um 11.30 Uhr am Donnerstagvormittag wurde der Großalarm ausgelöst: Zwei Unbekannte waren am Bahnhof Bruck an der Mur auf einen Mann losgegangen, geflüchtet und spurlos verschwunden. Wie die Exekutive Freitagfrüh mitteilte, versuchten die Täter dem 25-Jährigen seine Geldbörse zu entwenden. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, als er sich wehrte, erlitt er oberflächliche Schnittwunden und wurde ins LKH Bruck gebracht.