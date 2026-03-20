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Täter weiter flüchtig

Großfahndung nach Messerattacke in Bruck

Steiermark
20.03.2026 07:49
Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums kreiste am Donnerstag stundenlang über Bruck/Mur.
Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums kreiste am Donnerstag stundenlang über Bruck/Mur.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine Großfahndung der Polizei sorgte am Donnerstag in der obersteirischen Bezirksstadt Bruck an der Mur für Aufsehen: Ein Mann wurde von zwei Unbekannten mit einem Messer attackiert – die Suche nach den Tätern blieb bislang aber erfolglos.

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Um 11.30 Uhr am Donnerstagvormittag wurde der Großalarm ausgelöst: Zwei Unbekannte waren am Bahnhof Bruck an der Mur auf einen Mann losgegangen, geflüchtet und spurlos verschwunden. Wie die Exekutive Freitagfrüh mitteilte, versuchten die Täter dem 25-Jährigen seine Geldbörse zu entwenden. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, als er sich wehrte, erlitt er oberflächliche Schnittwunden und wurde ins LKH Bruck gebracht.

Zig Polizeikräfte fahndeten nach den beiden Männern, Züge und Gebäude wurden durchsucht. Auch ein Hubschrauber kreiste stundenlang über der Stadt. Doch vergebens – am Nachmittag wurde der Einsatz vorerst beendet. Die beiden Täter sind weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen laufen.

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