"Try Something New"
Surprising Decision by Mikaela Shiffrin
U.S. ski racer Mikaela Shiffrin is realigning her focus for the alpine season, which begins in late October. As the 31-year-old announced on social media on Tuesday, she will be placing greater emphasis on the giant slalom and the super-G.
To that end, Shiffrin plans to significantly reduce her slalom schedule. She explained that she plans to skip the first slaloms of the winter in Levi and Gurgl. This does not mean she is giving up slalom entirely.
Shiffrin’s slalom season is expected to begin in late November at the home World Cup in Killington. She describes the upcoming winter, which includes the World Championships in Crans-Montana in February, as a “season of exploration.”
More Time for Recovery
After 16 years on the World Cup circuit, she wants to create more room for recovery and race according to her own needs: “I’m trying something new to continue developing as a racer. For me, the joy has never been just about medals or records.”
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