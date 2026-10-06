Überraschende Entscheidung von Mikaela Shiffrin

Mehr Freiraum für Erholung

Nach 16 Jahren im Weltcup wolle sie mehr Freiraum für Erholung schaffen und nach ihren eigenen Bedürfnissen fahren: „Ich versuche etwas Neues, um mich als Rennfahrerin weiterzuentwickeln. Die Freude lag für mich nie nur an Medaillen oder Rekorden.“