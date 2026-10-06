Überraschende Entscheidung von Mikaela Shiffrin

US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin richtet sich in der Ende Oktober beginnenden Alpinsaison neu aus. Wie die 31-Jährige am Dienstag in den sozialen Medien bekannt gab, legt sie ihre Schwerpunkte verstärkt auf den Riesentorlauf und den Super-G.
Dafür will Shiffrin das Slalom-Pensum deutlich reduzieren. Sie plane, die ersten Slaloms des Winters in Levi und Gurgl auszulassen, erklärte die Rekord-Weltcupsiegerin. Ein kompletter Abschied vom Slalom sei dies nicht.
Shiffrins Saison im Slalom beginnt voraussichtlich Ende November am Heimweltcup in Killington. Sie bezeichnet den kommenden Winter mit der WM in Crans-Montana im Februar als „Saison der Erkundung“.
Mehr Freiraum für Erholung
Nach 16 Jahren im Weltcup wolle sie mehr Freiraum für Erholung schaffen und nach ihren eigenen Bedürfnissen fahren: „Ich versuche etwas Neues, um mich als Rennfahrerin weiterzuentwickeln. Die Freude lag für mich nie nur an Medaillen oder Rekorden.“
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