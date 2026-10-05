Two girls on an e-scooter collided with a child

A traffic accident resulting in injuries occurred on Monday afternoon in the Braunau district. A 15-year-old girl from Altheim was riding her e-scooter around 12:15 p.m. in her hometown. A friend of the rider—also from Altheim—was riding on the e-scooter with her. At the same time, a seven-year-old girl from Altheim was attempting to cross the street, resulting in a collision with the e-scooter.