All three are in the hospital
Two girls on an e-scooter collided with a child
Two 15-year-old girls from Altheim were riding together on an electric scooter when they struck a 7-year-old girl who was about to cross the street. The child was taken to the hospital in Ried with injuries; the two teenagers drove themselves to the hospital in Braunau.
A traffic accident resulting in injuries occurred on Monday afternoon in the Braunau district. A 15-year-old girl from Altheim was riding her e-scooter around 12:15 p.m. in her hometown. A friend of the rider—also from Altheim—was riding on the e-scooter with her. At the same time, a seven-year-old girl from Altheim was attempting to cross the street, resulting in a collision with the e-scooter.
All three taken to the hospital
The collision caused all three people involved to fall. The 7-year-old sustained injuries of an unspecified severity in the accident. After receiving initial treatment from emergency responders, the injured girl was taken to Ried Hospital. The two girls on the e-scooter sustained minor injuries and went to Braunau Hospital on their own.
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