Fonds soll Dorf vor dem Sterben bewahren

In der Hochblüte gab es in der Gemeinde noch 150 Gewerbebetriebe, heute sind es knapp 30. „Mittlerweile ist unser Ortskern ein Geisterdorf geworden. Einen ersten Beweis, dass wir nur selbst etwas tun können, haben wir mit der Übernahme unseres ersten Nahversorgers gelegt“, so Bürgermeister Andreas Grabuschnig, der die Nahversorger GmbH gegründet hat, um den Adeg-Markt zu erhalten, und sein Gehalt für Verluste opfert.