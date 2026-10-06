Fonds soll Dorf vor dem Sterben bewahren

Von einst 150 Gewerbebetrieben sind nur noch knapp 30 übrig. Eine Interessengemeinschaft für den Infrastrukturfonds will den Ortskern nun aus dem Koma holen. Ein großes Ziel ist es, einen Kaufmann zu finden, der das Geschäft, den Nahversorger Adeg, in Zukunft weiterführt.
„Unser Dorf stirbt! Wir dürfen nicht zusehen, sondern müssen etwas tun“, betont Walter Groier, einer der fünf Persönlichkeiten in Eberstein, die eine Interessengemeinschaft (IG) für den Infrastrukturfonds gegründet haben.
In der Hochblüte gab es in der Gemeinde noch 150 Gewerbebetriebe, heute sind es knapp 30. „Mittlerweile ist unser Ortskern ein Geisterdorf geworden. Einen ersten Beweis, dass wir nur selbst etwas tun können, haben wir mit der Übernahme unseres ersten Nahversorgers gelegt“, so Bürgermeister Andreas Grabuschnig, der die Nahversorger GmbH gegründet hat, um den Adeg-Markt zu erhalten, und sein Gehalt für Verluste opfert.
„Ein großes Ziel ist auch, einen Kaufmann zu finden, der das Geschäft übernimmt“, sagt Hunbdert Maletz.
Ein weiteres Problem sei der Schwerverkehr. „Durch unser Dorf rollen täglich 558 Lastwagen. „Auch das hat dafür gesorgt, dass viele Menschen weggezogen sind“, so Hans-Jörg Zöhrer.
Mitglied Sonja Dörflinger: „Wir wollen zeigen, dass wir selbst Initiative setzen müssen.“ Andreas Grabuschnig erklärt: „Wir als IG bemühen uns, nun Mittel bei Unternehmen zu holen, die den Infrastrukturfonds speisen. So könnten wir unser Eberstein gemeinsam aus dem Koma holen.“
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