After three weeks
The school year is already over again
After just three weeks, school is already over again in St. Nikola an der Donau. After the closure of the elementary school was decided at a municipal council meeting on October 1, the students were divided among two neighboring schools today, Monday. This marks the definitive end of 213 years of school operations.
A whole flood of new students was welcomed on Monday morning at the elementary schools in Waldhausen and Grein. Twenty-four children had to transfer schools just three weeks after the school year began because the elementary school in St. Nikola on the Danube closed its doors after 213 years of operation.
Just Days After the Decision
Although the closure was not officially decided until October 1 during a closed-door municipal council meeting, it had been in the works for some time: Because only 24 students were enrolled instead of the expected 28, funding was provided for only two teaching positions—enough for just one class. As a result, a teacher who had been specially brought back from retirement had to leave first, and shortly thereafter, the two remaining female teachers followed suit. Ultimately, a majority of the parents also voted against keeping the school open.
Efforts in Vain
The closure is nevertheless particularly bitter: After a wave of resignations in the spring had nearly emptied the school, great efforts were made over the summer to keep it open—but apparently to no avail.
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