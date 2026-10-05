The school year is already over again

Just Days After the Decision

Although the closure was not officially decided until October 1 during a closed-door municipal council meeting, it had been in the works for some time: Because only 24 students were enrolled instead of the expected 28, funding was provided for only two teaching positions—enough for just one class. As a result, a teacher who had been specially brought back from retirement had to leave first, and shortly thereafter, the two remaining female teachers followed suit. Ultimately, a majority of the parents also voted against keeping the school open.