Beliebter Ex-Bürgermeister überraschend verstorben

Große Trauer in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung): Der beliebte Ex-Bürgermeister und erfolgreiche Unternehmer Hannes Tieber ist Sonntagabend völlig überraschend verstorben.
Der Peggauer Ex-Bürgermeister Hannes Tieber ist tot. Der 52-Jährige verstarb völlig überraschend am Sonntagabend. Sieben Jahre lang war der erfolgreiche Unternehmer (Tieber-Gruppe) Bürgermeister der Marktgemeinde im Grazer Norden, davor saß er 20 Jahre lang im Gemeinderat. Im November 2024 erklärte er als Ortschef seinen Rücktritt, er wollte endlich mehr Zeit mit seiner Familie, vor allem den geliebten Enkelkindern verbringen.
Über Parteigrenzen hinweg beliebt
Sein Nachfolger Christoph Pirstinger reagierte auf das Ableben seines Vorgängers mit Bestürzung und sagte umgehend den für 10. Oktober geplanten Gemeindewandertag ab. Tieber war über alle Parteigrenzen hinweg beliebt, hat sich in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus stark engagiert. War bei der Feuerwehr, war Präsident des Tennisvereins, First Responder, beim Eisstockverein und Obmann der Lurgrotte. Gemeinsam mit Bruder Franz (Finanzreferent in der Nachbargemeinde Frohnleiten) führte er eben den Familienbetrieb Tieber Kies. Die Anteilnahme und Trauer in den sozialen Medien ist groß.
Hannes Tieber hinterlässt Frau, zwei Kinder und drei Enkelkinder. Das Begräbnis findet am Samstag statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.