Beliebter Ex-Bürgermeister überraschend verstorben

Über Parteigrenzen hinweg beliebt

Sein Nachfolger Christoph Pirstinger reagierte auf das Ableben seines Vorgängers mit Bestürzung und sagte umgehend den für 10. Oktober geplanten Gemeindewandertag ab. Tieber war über alle Parteigrenzen hinweg beliebt, hat sich in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus stark engagiert. War bei der Feuerwehr, war Präsident des Tennisvereins, First Responder, beim Eisstockverein und Obmann der Lurgrotte. Gemeinsam mit Bruder Franz (Finanzreferent in der Nachbargemeinde Frohnleiten) führte er eben den Familienbetrieb Tieber Kies. Die Anteilnahme und Trauer in den sozialen Medien ist groß.