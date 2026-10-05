Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Studio Percussion

An der Hand von Steve Reich musikalisch durch Graz

Steiermark
05.10.2026 12:00
Auftakt in der Herz-Jesu-Kirche um Mitternacht
Auftakt in der Herz-Jesu-Kirche um Mitternacht(Bild: Nikola Milatovic)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Studio Percussion rund um Günter und Raphael Meinhart ließ zum 90. Geburtstag des Minimal-Music-Stars Steve Reich die ganze Stadt erklingen. Das Projekt – vom Kulturkuratorium des Landes als künstlerisch nicht relevant eingestuft – begeisterte mit höchster Qualität die Massen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Persönlich anwesend war er leider nicht und doch omnipräsent. Es war fast schwerer, vergangenen Samstag nicht mit Steve Reich in Berührung zu kommen als ihm über den akustischen Weg zu laufen. Das war in erster Linie das Verdienst von Günter Meinhart. Der Begründer des Studio Percussion Graz hat schon Anfang der Achtziger mit Reich konzertiert und hatte die Idee zu diesen 24 Stunden reich an Reich.

Startschuss pünktlich um Mitternacht
Der Auftakt wurde in der Herz-Jesu-Kirche begangen – freilich pünktlich um Mitternacht. Denn Exaktheit ist einer der Parameter, der die Musik von Reich ausmacht. Doch darauf beschränken darf man sich beim Amerikaner nicht und so wurden seine Stücke „Four Organs“ und „Violin Phase“ von Manfred Tausch an der Orgel improvisiert weitergesponnen. Das folgende Pendulum Music war zur Überbrückung der Nacht stündlich zu erleben – auch im Livestream.

Überhaupt waren viele Programmpunkte bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel zugänglich. Als primus inter pares darf exemplarisch „Different Trains“ hervorgehoben werden, ein Stück, das Reich selbst zu einem seiner gelungensten zählt und das vor dem Ostbahnhof von Studio DAN interpretiert wurde. Man hätte für ein Werk, das musikalisch episodenhaft den Stimmen von Holocaust-Überlebenden folgt und mit Zuggeräuschen der Deportation untersetzt ist, keinen prägnanteren Ort finden können. Die Gänsehaut, sie sprießt auch im öffentlichen Raum.

„Different Trains“ am GRazer Ostbahnhof
„Different Trains“ am GRazer Ostbahnhof(Bild: Nikola Milatovic)

Der Straßenlärm daneben trübte das Erlebnis kaum. Steve Reich hat ihn selbst in „City Life“ zum Prinzip erhoben. In großer Besetzung transponierte Studio Percussion diese Hommage an New York ins nächtliche Graz und ermöglichte beim Blick von der Kanonenbastei des Schlossbergs über die Stadt, die allzu oft schläft, neue Hörwinkel.

Lesen Sie auch:
„Graz spielt Steve Reich“ lautet das Motto am 3. 10. – und zwar von 0 bis 24 Uhr.
„Graz spielt S. Reich“
24-Stunden-Festival für legendären Komponisten
29.09.2026

Die abschließende Konzert-Trilogie an der Kunstuni präsentierte noch einmal die Bandbreite der Anknüpfungspunkte an Reich. Sound-Künstlerin Isabella Forciniti verhalf seiner Minimal Music zu maximalem Effekt und legte Versatzstück auf Versatzstück in einer randvollen Sound-Collage.

Elektro Guzzi gestaltete das Finale
Elektro Guzzi gestaltete das Finale(Bild: Roland Schwarz)

Techno zum Finale
Studio Percussion versammelte hernach alle verfügbaren Marimbas der Stadt oder jedenfalls derer sechs für „six marimbas – extended“ und schlegelte sich im wechselnden Rhythmus-Fluss zur kontrollierten Ekstase. Selbiges trifft auch auf den Schlusspunkt der „Vierzwanzig Stunden von Reich“ zu. Der organische Techno von Elektro Guzzi vereint Kopf und Tanzbein in holistischer Symbiose und würde wohl nicht so klingen, hätte es Steve Reich nie gegeben. Alles Gute zum 90er!

Roland Schwarz

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.10.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
433.352 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
159.637 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
123.903 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6007 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1269 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
999 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf