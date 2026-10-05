An der Hand von Steve Reich musikalisch durch Graz

Überhaupt waren viele Programmpunkte bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel zugänglich. Als primus inter pares darf exemplarisch „Different Trains“ hervorgehoben werden, ein Stück, das Reich selbst zu einem seiner gelungensten zählt und das vor dem Ostbahnhof von Studio DAN interpretiert wurde. Man hätte für ein Werk, das musikalisch episodenhaft den Stimmen von Holocaust-Überlebenden folgt und mit Zuggeräuschen der Deportation untersetzt ist, keinen prägnanteren Ort finden können. Die Gänsehaut, sie sprießt auch im öffentlichen Raum.