24-Stunden-Festival für legendären Komponisten

„Prägende Begegnung“ mit dem Komponisten

Der Grazer hat mit seinem Studio Percussion immer wieder Reich auf die Bühne gebracht, nachdem er den Komponisten 1981 kennengelernt hatte: „Ich war mit ihm auf Tour. Das war eine prägende Begegnung“, sagt er. Über die Jahre ist auch Meinharts Sohn Raphael „hineingewachsen“ in diese Begeisterung – auf ihn geht auch die Idee zurück, Reich zum 90er am 3. Oktober ein 24-stündiges Festival zu widmen, mit dem man Graz vom Metahofpark bis zum Schloßberg bespielt.