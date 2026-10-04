Zerrissene SPÖ | Ablaufdatum

Zerrissene SPÖ. Kaum einer aus der roten Riege hatte sich für den gestrigen großen SPÖ-Showdown eine klare, zukunftsorientierte und erfolgversprechende personelle Neuaufstellung versprochen. Aber dass das Ergebnis derart desaströs ausfallen würde – das hat wohl kaum einer gedacht. Davor hatte Altkanzler und Ex-SPÖ-Chef Franz Vranitzky, der der SPÖ einst Wahlergebnisse von mehr als 40 Prozent beschert hatte, während der aktuelle Parteichef Andreas Babler gerade noch 15 Prozent erreicht, im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger die Uneinigkeit, ja tiefe Zerstrittenheit innerhalb der Sozialdemokratie beklagt. Vranitzky: „Wenn den Österreichern an der Politik eines sicher nicht gefällt, dann sind es streitende Parteifunktionäre.“ Der 89-Jährige sprach auch von der „zerrissenen“ Partei. Wie recht er hat!
Ablaufdatum. Das Bild, das die Spitzenfunktionäre gestern abgaben, hat den katastrophalen Eindruck der SPÖ so ganz und gar nicht verwischen können. Babler geht zwar, aber in kleinstmöglichen Schritten. Er bleibt Vizekanzler und Parteichef mit Ablaufdatum – einem, das freilich nicht näher definiert ist. Man darf vermuten, dass mit diesem Prozedere die längst im freien Fall abstürzende SPÖ ihrem eigenen Ablaufdatum noch deutlich näher gerückt wird. Vor allem aber näher rückt das Ablaufdatum der Bundesregierung. Denn wie soll ÖVP-Kanzler Stocker den von ihm ausgerufenen „Herbst der Ergebnisse“ mit einer gelähmten SPÖ erfüllen? Der Republik drohen Chaos und Stillstand. Die FPÖ jubelt.
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