Zerrissene SPÖ | Ablaufdatum

Zerrissene SPÖ. Kaum einer aus der roten Riege hatte sich für den gestrigen großen SPÖ-Showdown eine klare, zukunftsorientierte und erfolgversprechende personelle Neuaufstellung versprochen. Aber dass das Ergebnis derart desaströs ausfallen würde – das hat wohl kaum einer gedacht. Davor hatte Altkanzler und Ex-SPÖ-Chef Franz Vranitzky, der der SPÖ einst Wahlergebnisse von mehr als 40 Prozent beschert hatte, während der aktuelle Parteichef Andreas Babler gerade noch 15 Prozent erreicht, im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger die Uneinigkeit, ja tiefe Zerstrittenheit innerhalb der Sozialdemokratie beklagt. Vranitzky: „Wenn den Österreichern an der Politik eines sicher nicht gefällt, dann sind es streitende Parteifunktionäre.“ Der 89-Jährige sprach auch von der „zerrissenen“ Partei. Wie recht er hat!