Krebshilfe Steiermark feiert 80-jähriges Bestehen

Brustgesundheit im Fokus

Aber man setzt auch schon viel früher an: Angesichts steigender Neuerkrankungszahlen wird das Thema Vorsorge immer wichtiger. Der Oktober steht bekanntlich im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Sichtbar wird das nicht nur an rosa Schleifen, sondern auch am Grazer Uhrturm, der auf Initiative der Krebshilfe noch bis zum 9. Oktober pink beleuchtet wird.