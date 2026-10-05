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Brustkrebsmonat

Krebshilfe Steiermark feiert 80-jähriges Bestehen

Steiermark
05.10.2026 07:00
Noch bis 9. Oktober färbt sich der Grazer Uhrturm abends pink.
Noch bis 9. Oktober färbt sich der Grazer Uhrturm abends pink.(Bild: Foto Fischer)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Während sich das Land im Zeichen des Brustkrebsmonats pink färbt, begeht die Krebshilfe Steiermark ihr 80-jähriges Jubiläum. Seit 1946 ist die Organisation eine verlässliche Stütze für Patienten und deren Angehörigen.

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Jeden Tag erhalten etwa 19 Steirer und Steirerinnen eine Krebsdiagnose. Wenn ihre Welt ins Wanken gerät, ist die Krebshilfe zur Stelle. Seit acht Jahrzehnten berät und betreut sie Patienten und Angehörige kostenlos in der ganzen Steiermark. Allein im vergangenen Jahr nahmen 3500 Menschen mit der Anlaufstelle Kontakt auf. Aktuell leben 52.000 Menschen in unserem Bundesland mit der Diagnose.

„Hinter dieser Erfolgsgeschichte stehen Generationen von Mitarbeitern, ehrenamtlichen Unterstützern, Spendern und Wegbegleitern, die unsere Arbeit erst möglich machen. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank“, sagt Sprecherin Birgit Jungwirth.

Die Krebshilfe Steiermark versteht sich als Kompetenzzentrum aus unterschiedlichen Disziplinen. Viele Paienten sind mit der neuen Lebensrealität überfordert – sie brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt. Neben Ernährungs-, Sozial- und Pflegeberatung sowie zahlreichen Gruppenangeboten liegt ein Schwerpunkt auf der psychologischen Beratung und Psychotherapie.

Hinter dieser Erfolgsgeschichte stehen Generationen von Mitarbeitern, ehrenamtlichen Unterstützern, Spendern und Wegbegleitern, die unsere Arbeit erst möglich machen.

Birgit Jungwirth

Krebshilfe Steiermark

Bild: Christian Jauschowetz

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Krebshilfe Steiermark auch Kindern und Jugendlichen, deren Mutter oder Vater an Krebs erkrankt ist. Bei Bedarf werden sie auch über den Tod des erkrankten Elternteils hinaus betreut.

Brustgesundheit im Fokus
Aber man setzt auch schon viel früher an: Angesichts steigender Neuerkrankungszahlen wird das Thema Vorsorge immer wichtiger. Der Oktober steht bekanntlich im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Sichtbar wird das nicht nur an rosa Schleifen, sondern auch am Grazer Uhrturm, der auf Initiative der Krebshilfe noch bis zum 9. Oktober pink beleuchtet wird.

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Das 80-jährige Jubiläum wird unter dem Motto „Krebs betrifft uns alle“ begangen. Beinahe jeder ist früher oder später im Leben mit der Krankheit konfrontiert – sei es als Patient oder als Angehöriger. Weil sich die Hilfsorganisation zu 99 Prozent aus Spenden finanziert, bitten die Verantwortlichen um Solidarität und Mithilfe. Jeder Beitrag zählt!

Österreichische Krebshilfe Steiermark, AT21 2081 5012 0082 2995

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