Polizei und Rettung reanimierten Senior mit Erfolg

Dramatischer Einsatz für Polizei und Rettung am Samstag in Graz: Es galt, einen 82-Jährigen zu reanimieren. Der Eingriff klappte, bei dem Mann wurden bald wieder Lebenszeichen festgestellt.
Gegen 10.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem medizinischen Notfall im Bezirk Wetzelsdorf gerufen. Vor Ort war Teamwork gefragt: Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 und Beamte der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg unterstützten einander gegenseitig, die Polizisten führten die Herzdruckmassage durch.
Die „gut koordinierte Rettungskette“, wie es von der Polizei heißt, war tatsächlich von Erfolg gekrönt: Nach rund einer halben Stunde konnte beim 82-Jährigen wieder ein Pulsschlag verzeichnet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Graz-West überstellt.
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