Patchworkfamilie: „Wohl des Kindes steht im Fokus“

Die Organisation Rainbows begleitet Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bei Trennungen, Scheidungen oder auch Verlusten durch Todesfälle.

Das Konzept stammt aus den USA und wurde 1991 – heuer feiert man 35. Jubiläum – in der Steiermark etabliert, inzwischen gibt es Rainbows in ganz Österreich.

In der Steiermark werden jährlich zwischen 300 und 350 Kinder begleitet, einzeln oder in Gruppen. Das Angebot ist kostenpflichtig, aber sozial gestaffelt.

Alle Infos unter: www.rainbows.at