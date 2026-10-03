Kräftiges Lebenszeichen bei der „Shopping Night“

Bei der Shopping Night am Freitag hielten Geschäfte in der Innenstadt, der Altstadt und am Wiltener Platzl bis 22 Uhr geöffnet. Tausende Besucher nutzten den Abend zum Einkaufen, Bummeln und Entdecken. Auch die Einkaufszentren DEZ, Kaufhaus Tyrol, Sillpark und Rathausgalerien waren mit dabei. Traditionsbetriebe, Familienunternehmen, Fachgeschäfte, Boutiquen, Concept Stores und junge Labels zeigten, was den Einkauf vor Ort ausmacht: persönliche Beratung, Fachwissen und Produkte zum Angreifen und Ausprobieren.