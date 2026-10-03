Kräftiges Lebenszeichen bei der „Shopping Night“

Innenstadt, Altstadt und Wiltener Platzl als große Bühne: 569 Einzelhandelsgeschäfte in Innsbruck zeigten Freitagabend, was in ihnen steckt – begleitet von einem bunten Rahmenprogramm aus Musik, Tanz und Kulinarik.
Bei der Shopping Night am Freitag hielten Geschäfte in der Innenstadt, der Altstadt und am Wiltener Platzl bis 22 Uhr geöffnet. Tausende Besucher nutzten den Abend zum Einkaufen, Bummeln und Entdecken. Auch die Einkaufszentren DEZ, Kaufhaus Tyrol, Sillpark und Rathausgalerien waren mit dabei. Traditionsbetriebe, Familienunternehmen, Fachgeschäfte, Boutiquen, Concept Stores und junge Labels zeigten, was den Einkauf vor Ort ausmacht: persönliche Beratung, Fachwissen und Produkte zum Angreifen und Ausprobieren.
Auf Plätzen und Gassen wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Die Musik reichte von Volksmusik, Jazz und Soul bis zu Pop und Electro, die Tanzauftritte von Ballett und Standardtanz bis zu Breakdance, Salsa und Cheersport. Und auch die Innenstadt-Gastro tischte bei der Shopping Night wieder ordentlich auf.
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