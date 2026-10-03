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Endlich ist Maronizeit

Steirische Bauern ernten 200 Tonnen Edelkastanien

Steiermark
03.10.2026 19:00
Aktuell wird in der Steiermark fleißig geerntet – unter anderem auch mit diesen Sauggeräten.
Aktuell wird in der Steiermark fleißig geerntet – unter anderem auch mit diesen Sauggeräten.(Bild: Krone KREATIV/Johannes Schantl)
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Von Fanny Opis

Die Maronizeit ist angebrochen! In keinem anderen Bundesland wird so viel geerntet wie in der Steiermark. Johannes Schantl erzählt, wie die heurige Ernte ausfällt und was Kastanien-Liebhaber unbedingt wissen müssen.

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Mit einem Glas Sturm in der einen Hand und einem warmen, duftenden Maroni-Stanitzel in der anderen ist das Leben einfach schöner. Zu verdanken haben wir den Genuss den steirischen Edelkastanien-Bauern, die 162 der 207 Hektar Kulturfläche in Österreich bewirtschaften.

Die Landwirte dürfen sich heuer über eine solide Ernte freuen: Mit 200 Tonnen liegt die Ausbeute etwa auf Vorjahresniveau, schätzt Johannes Schantl, Obmann der ARGE Zukunft Edelkastanie und ehemaliger Direktor der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Stainz. „Nur in ihrer Größe sind die Früchte in manchen Gegenden kleiner, etwa in der Weststeiermark. Dafür sind sie umso süßer.“

Die Kastanie ist ein wärmeliebender Baum, aber die Wasserversorgung war heuer herausfordernd.

Johannes Schantl

Obmann ARGE Zukunft Edelkastanie

Bild: Johannes Schantl

So wie beinahe allen Kulturen machte den Maroni der trockene Sommer zu schaffen: „Die Kastanie ist ein wärmeliebender Baum, aber die Wasserversorgung war heuer herausfordernd“, sagt Schantl. Kaufen sollte man die Maroni am besten ab Hof oder am Bauernmarkt – „im Supermarkt bekommt man kaum noch steirische Ware“.

Gut zu wissen

  • Die Maroni ist eine Sorte der Edel-/Esskastanie – im Volksmund wird sie jedoch als Synonym verwendet. Nicht genießbar ist die Rosskastanie.
  • Erntezeit ist von September bis November. Oft wird händisch geerntet, teilweise kommen aber auch Netze und Sauggeräte zum Einsatz.
  • Steirische Ware bekommt man am besten direkt beim Produzenten. Anschließend sollte man die Früchte im Kühlschrank lagern.
  • Am Sonntag, 18. Oktober, steigt von 11 bis 16 Uhr in der Landwirtschaftlichen Fachschule Stainz das Steirische Kastanienfest. Eintritt frei!

Seit diesem Jahr gibt es sogar eine Online-Kastanien-Börse, die Käufer an Verkäufer vermitteln soll – ein weiteres Unterstützungsangebot von Schantls Verein, den es bereits seit 20 Jahren gibt.

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Und die Gemeinschaft wächst: „Obstbauern geraten zunehmend unter Druck. Die Kastanie bietet sich als Alternative an. In den letzten zehn Jahren hat sich die Fläche verdreifacht.“

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