Steirische Bauern ernten 200 Tonnen Edelkastanien

Die Landwirte dürfen sich heuer über eine solide Ernte freuen: Mit 200 Tonnen liegt die Ausbeute etwa auf Vorjahresniveau, schätzt Johannes Schantl, Obmann der ARGE Zukunft Edelkastanie und ehemaliger Direktor der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Stainz. „Nur in ihrer Größe sind die Früchte in manchen Gegenden kleiner, etwa in der Weststeiermark. Dafür sind sie umso süßer.“