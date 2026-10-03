Steirische Bauern ernten 200 Tonnen Edelkastanien

Die Maronizeit ist angebrochen! In keinem anderen Bundesland wird so viel geerntet wie in der Steiermark. Johannes Schantl erzählt, wie die heurige Ernte ausfällt und was Kastanien-Liebhaber unbedingt wissen müssen.
Mit einem Glas Sturm in der einen Hand und einem warmen, duftenden Maroni-Stanitzel in der anderen ist das Leben einfach schöner. Zu verdanken haben wir den Genuss den steirischen Edelkastanien-Bauern, die 162 der 207 Hektar Kulturfläche in Österreich bewirtschaften.
Die Landwirte dürfen sich heuer über eine solide Ernte freuen: Mit 200 Tonnen liegt die Ausbeute etwa auf Vorjahresniveau, schätzt Johannes Schantl, Obmann der ARGE Zukunft Edelkastanie und ehemaliger Direktor der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Stainz. „Nur in ihrer Größe sind die Früchte in manchen Gegenden kleiner, etwa in der Weststeiermark. Dafür sind sie umso süßer.“
Die Kastanie ist ein wärmeliebender Baum, aber die Wasserversorgung war heuer herausfordernd.
Johannes Schantl
Obmann ARGE Zukunft Edelkastanie
Bild: Johannes Schantl
So wie beinahe allen Kulturen machte den Maroni der trockene Sommer zu schaffen: „Die Kastanie ist ein wärmeliebender Baum, aber die Wasserversorgung war heuer herausfordernd“, sagt Schantl. Kaufen sollte man die Maroni am besten ab Hof oder am Bauernmarkt – „im Supermarkt bekommt man kaum noch steirische Ware“.
Seit diesem Jahr gibt es sogar eine Online-Kastanien-Börse, die Käufer an Verkäufer vermitteln soll – ein weiteres Unterstützungsangebot von Schantls Verein, den es bereits seit 20 Jahren gibt.
Und die Gemeinschaft wächst: „Obstbauern geraten zunehmend unter Druck. Die Kastanie bietet sich als Alternative an. In den letzten zehn Jahren hat sich die Fläche verdreifacht.“
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