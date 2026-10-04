„All diese Horrorgeschichten sind wahr“

Für viele Betroffene wird damit ausgerechnet das Gesundheitssystem zum Problem. ME/CFS-Patienten mit schweren Verläufen können nicht einfach ins Krankenhaus oder auch nur zum Arzt fahren. Transporte, Reize und selbst alltägliche Tätigkeiten wie Zähne putzen können zu viel sein. Hackl bringt es im „Wiener Wissen“-Podcast auf den Punkt: „Es gibt keine Versorgung, und das tut wirklich weh.“ Entscheidend im Umgang mit ME/CFS sei, die Belastung an die Belastbarkeit des Körpers anzupassen und nicht den kranken Körper immer weiter zu fordern.