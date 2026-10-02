Elisabethinen: Ab sofort alles unter einem Dach

Es war ein logistischer Kraftakt, den die Elisabethinen seit Juni in Graz hinter sich gebracht haben. Sie haben ihre bisher in Eggenberg (in der Nähe des UKH) untergebrachten Abteilungen für Neurologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie in das Stammhaus in der zentralen Elisabethinergasse (Bezirk Gries) übersiedelt. In den vergangenen drei Jahren hat das Ordensspital dort dafür einen dreigeschoßigen Neubau errichtet. Auch die bestehenden Gebäudeteile wurden saniert und modernisiert. Am Standort befinden sich ja auch die Fachbereiche Innere Medizin, Radiologie und Schmerzmedizin, dazu die Notaufnahme, Ambulanzen und Tageskliniken.