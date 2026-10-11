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Was sich für PV-Anlagen ab 2027 alles ändert

Krone Sonne
11.10.2026 05:00
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Ab 2027 kommt ein neues, antragsbasiertes Fördermodell – mit der Planung sollte also sofort ...
Ab 2027 kommt ein neues, antragsbasiertes Fördermodell – mit der Planung sollte also sofort begonnen werden.(Bild: Krone Sonne)
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Auch wenn der letzte Fördercall im bisherigen „Klick-Wettrennen“ über die Bühne ging, muss die Energiewende auf dem eigenen Dach keineswegs auf die lange Bank geschoben werden. Denn sinkende Anlagenpreise, eingesparte Stromkosten und mehr Unabhängigkeit machen Sonnenstrom auch ohne klassischen Investitionszuschuss attraktiv. Wie Krone Sonne hier helfen kann, erklären wir Ihnen hier. 

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Das bisherige Fördermodell wird grundlegend umgestellt. Ab 2027 soll ein kontinuierliches, antragsbasiertes System in Kraft treten. Der Fokus liegt dabei stärker auf Stromspeichern und der besseren Integration ins Netz. Wer jetzt in eine Anlage investiert, muss also nicht allein auf den nächsten Fördertopf warten. Entscheidend ist die Frage, wie viel des selbst erzeugten Stroms tatsächlich im eigenen Haushalt landet. Jede Kilowattstunde, die Waschmaschine, Wärmepumpe oder E-Auto direkt vom Dach beziehen, muss nicht teuer aus dem Netz zugekauft werden. Ein Speicher hilft, die Sonnenenergie bis in die Abendstunden zu retten und den Eigenverbrauch zu erhöhen.

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Sinkende Anschaffungskosten nutzen
Gleichzeitig sind die Preise für Solarmodule und Speicher in den letzten Jahren kräftig gesunken. Damit kann sich die Investition auch ohne bisherigen Zuschuss rechnen – abhängig von Anschaffungskosten, Dachausrichtung, Stromverbrauch und künftigen Energiepreisen. Für private Anlagen bis 35 kWp kann zudem unter den geltenden Voraussetzungen weiter der Nullsteuersatz greifen. Wie viel Geld man sich jährlich sparen kann, können Sie im interaktiven PV-Rechner von Krone Sonne herausfinden!

Jetzt informieren und in die Zukunft investieren
Wer eigenen Strom produziert, federt nicht nur schwankende Energiepreise ab, er gewinnt auch Planungssicherheit und macht sich unabhängiger vom Strommarkt. Ob sich ein Speicher zusätzlich lohnt, hängt vom individuellen Verbrauchsprofil. Wer eine PV-Anlage plant, sollte vor allem Gesamtkosten und Einsparpotenzial vergleichen. Denn am Ende zählt nicht der Zuschuss auf dem Papier, sondern was Jahr für Jahr auf der Stromrechnung übrig bleibt.

Ob sich eine Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher rechnet, hängt von mehreren Faktoren ab. Krone Sonne ermöglicht, neben dem interaktiven PV-Rechner, sich in einem unverbindlichen Beratungsgespräch über die individuellen Voraussetzungen, mögliche Einsparungen und passende Lösungen zu informieren.

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