Was sich für PV-Anlagen ab 2027 alles ändert

Das bisherige Fördermodell wird grundlegend umgestellt. Ab 2027 soll ein kontinuierliches, antragsbasiertes System in Kraft treten. Der Fokus liegt dabei stärker auf Stromspeichern und der besseren Integration ins Netz. Wer jetzt in eine Anlage investiert, muss also nicht allein auf den nächsten Fördertopf warten. Entscheidend ist die Frage, wie viel des selbst erzeugten Stroms tatsächlich im eigenen Haushalt landet. Jede Kilowattstunde, die Waschmaschine, Wärmepumpe oder E-Auto direkt vom Dach beziehen, muss nicht teuer aus dem Netz zugekauft werden. Ein Speicher hilft, die Sonnenenergie bis in die Abendstunden zu retten und den Eigenverbrauch zu erhöhen.