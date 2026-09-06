Darum setzen immer mehr auf Strom vom eigenen Dach

Jetzt in die Zukunft investieren

Jede Stunde wird somit zur persönlichen Energiequelle. Mit mehr Eigenverbrauch, mehr Unabhängigkeit und ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Denn die Sonne arbeitet still und verlässlich – und das eine kleine Ewigkeit auf Erden. Sie möchten wissen, welches Potenzial in Ihrem Dach steckt? Informieren Sie sich jetzt unverbindlich über die Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage mit Speicher und finden Sie heraus, welche Lösung zu Ihrem Zuhause und Ihrem Stromverbrauch passt.