Darum setzen immer mehr auf Strom vom eigenen Dach

Während der Sommer langsam ausklingt, arbeitet die Sonne weiter: Mit einer Photovoltaikanlage und Speicher von Krone Sonne lässt sich die kostenlose Energie vom Dach auch dann nutzen, wenn sie später gebraucht wird. Zufriedene Kunden zeigen, wie unkompliziert der Weg zu mehr Eigenverbrauch und Unabhängigkeit sein kann.
Der Sommer verabschiedet sich langsam, die Ferien neigen sich dem Ende zu. Bald bestimmen wieder Schultaschen, Stundenpläne und der Wecker den Alltag. Doch der Spätsommer schenkt uns noch einmal, was wir lieben: blauen Himmel, warme Tage – und jede Menge kostenlose Energie vom Himmel. Während die Kinder ihre letzten Ferientage genießen, arbeitet die Sonne längst weiter. Und auf immer mehr österreichischen Dächern wird aus ihren Strahlen sauberer Strom für das eigene Zuhause.
Zufriedene Kunden durch erstklassigen Service
Rudolf M. aus Salzburg hat sich für eine 5-kWp-Photovoltaikanlage inklusive 5-kWh-Stromspeicher entschieden. Besonders positiv erinnert er sich an die Umsetzung: "Bin mit der gesamten Abwicklung sehr zufrieden, speziell die Installation durch die Firma Solah GmbH war exzellent. Die Techniker waren sehr kompetent und freundlich. Auch Franz K. aus dem Burgenland setzt auf die Kraft der Sonne – mit einer 10-kWp-Anlage und einem 10-kWh-Speicher. Sein Urteil fällt knapp und eindeutig aus:
„Sehr gutes Gesamtpaket, professionelles Montageteam.“
Franz K. aus dem Burgenland
Denn eine Photovoltaikanlage liefert nicht nur Strom, wenn die Sonne scheint. Mit einem Speicher kann die tagsüber gewonnene Energie auch später genutzt werden – etwa für Waschmaschine, Geschirrspüler oder den abendlichen Stromverbrauch.
Dass selbst sommerliche Hitze einer professionellen Montage nichts anhaben muss, erlebte Elisabeth L. aus Niederösterreich. Ihre Anlage mit 10 kWp und 10 kWh Speicher wurde bei ausgesprochen hohen Temperaturen installiert. „Die Mitarbeiter waren kompetent, äußerst freundlich und haben ebenso so sauber wie schnell sehr gute Arbeit geleistet“, erzählt sie.
Besonders wichtig für sie: Auch die Einführung in die neue Technik war verständlich.
„Selbst für mich als Laien ist alles sehr gut durchführbar.“
Elisabeth L. aus Niederösterreich
Jetzt in die Zukunft investieren
Jede Stunde wird somit zur persönlichen Energiequelle. Mit mehr Eigenverbrauch, mehr Unabhängigkeit und ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Denn die Sonne arbeitet still und verlässlich – und das eine kleine Ewigkeit auf Erden. Sie möchten wissen, welches Potenzial in Ihrem Dach steckt? Informieren Sie sich jetzt unverbindlich über die Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage mit Speicher und finden Sie heraus, welche Lösung zu Ihrem Zuhause und Ihrem Stromverbrauch passt.