Neue Pläne für die Werft: Stadt als Steuermann?

Neos sehen Zukunfts-Chance

Auch die Neos waren für das Projekt mit „CMb.Industries“. Neos-Sprecherin Kathrin Kaindl: „Die Werft ist einer der wichtigsten Orte für die Zukunft Korneuburgs. Deshalb muss unser Ziel sein, dieses besondere Areal als Ganzes zu entwickeln und nicht Stück für Stück aus der Hand zu geben. Entscheidend ist dabei nicht, dass die Stadt möglichst viele Grundstücke besitzt, sondern dass sie Gestaltungsmöglichkeiten behält und öffentliche Interessen langfristig absichern kann.“