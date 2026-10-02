Neue Pläne für die Werft: Stadt als Steuermann?

Nach dem Benko-Debakel rund um die Bebauung des historischen Werftareals heißt es jetzt: „Zurück an den Start“. Mit einem Profi-Entwickler sollen Lösungsszenarien erarbeitet werden.
Entwicklungspläne für das historische Werftareal beschlossen ÖVP und FPÖ am Mittwochabend im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Rathaus Korneuburg. Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) warnte: „Haben wir kein Gesamtkonzept, werden einzelne Grundstücke zerfleddert verkauft. Wichtig ist auch zu entwickeln, was der Stadt hilft und was die Bürger wollen.“
Neos sehen Zukunfts-Chance
Auch die Neos waren für das Projekt mit „CMb.Industries“. Neos-Sprecherin Kathrin Kaindl: „Die Werft ist einer der wichtigsten Orte für die Zukunft Korneuburgs. Deshalb muss unser Ziel sein, dieses besondere Areal als Ganzes zu entwickeln und nicht Stück für Stück aus der Hand zu geben. Entscheidend ist dabei nicht, dass die Stadt möglichst viele Grundstücke besitzt, sondern dass sie Gestaltungsmöglichkeiten behält und öffentliche Interessen langfristig absichern kann.“
SPÖ warnt vor steigenden Grundstückskosten
Die Gemeinderäte der SPÖ stimmten dagegen. Man solle aus der Vergangenheit lernen. Denn laut Sozialdemokraten war es just das Entwicklungskonzept 2018, dass das Areal für die Signa-Gruppe (die inzwischen finanziellen Schiffbruch erlitten hat) interessant gemacht habe. „Die Stadt schafft wieder konkrete Entwicklungsperspektiven und damit einen zusätzlichen Wert für die Grundstücke. Was erneut das Interesse von Immobilieninvestoren und Spekulanten weckt“, sorgt sich Vizebürgermeisterin Bernadette Haider-Wittmann.
Stadtchef Christian Gepp: „Wir brauchen eine Zukunftsperspektive. Die Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten ist ein komplett neuer Ansatz. Wir planen hier außerdem mit einem Projektentwickler und nicht mit einem Investor.“
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