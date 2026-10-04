„Halb so schlimm“- für Roubinek eine Herzenssache

Das Rote Kreuz Niederösterreich lädt in Grafenegg zum unterhaltsamen und informativen Erste-Hilfe-Show-Abend. Damit will die Rettungsorganisation darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Erstversorgung im Notfall ist.
Hätten seine Frau, seine Tochter und der Nachbar nicht rasche Erste Hilfe geleistet, wäre Stjepan B. heute nicht mehr am Leben. Er hatte einen Herz-Kreislaufstillstand und wäre daran vermutlich noch vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes verstorben. Die ersten Minuten sind entscheidend und zeigen, wie wichtig Erste Hilfe ist. „Dass ich heute hier sein kann, ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich bin dafür unendlich dankbar“, erzählt Herr B.
Jede Minute zählt
Anlässlich des Weltreanimationstages am 16. Oktober lädt das Rote Kreuz Niederösterreich zum Showabend „Halb so schlimm“ mit „Seyffenstein“ Rudi Roubinek und Notfallsanitäterin Georgia Praska im Auditorium in Grafenegg. Für den Kabarettisten und Rotkreuz-Konsul eine Herzenssache: „Erste Hilfe ist ein Thema, das uns alle betrifft und trotzdem trauen sich viele nicht, im Ernstfall zu handeln.“ Wie reagiert man richtig bei einem Notfall? Warum zählt jede Minute? Und wie kann jeder Erste Hilfe leisten? Das sind die Fragen, die in der Show behandelt werden.
Tickets und Infos: halbsoschlimm.at
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