„Halb so schlimm“- für Roubinek eine Herzenssache

Hätten seine Frau, seine Tochter und der Nachbar nicht rasche Erste Hilfe geleistet, wäre Stjepan B. heute nicht mehr am Leben. Er hatte einen Herz-Kreislaufstillstand und wäre daran vermutlich noch vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes verstorben. Die ersten Minuten sind entscheidend und zeigen, wie wichtig Erste Hilfe ist. „Dass ich heute hier sein kann, ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich bin dafür unendlich dankbar“, erzählt Herr B.