Krebsdiagnose: Kremser Stadtvize tritt zurück

„Ich habe keine gute Prognose“

Für die Schwere ihrer Erkrankung fand Hollerer klare Worte: „Im Krankenhaus-Jargon sagen wir: Ich habe die Arschkarte gezogen. Ich habe keine gute Prognose.“ Weil ihr die notwendige Kraft für ihre politischen Aufgaben fehle, legt sie mit 1. November alle Funktionen nieder – als Vizebürgermeisterin, Mitglied des Stadtsenates und des Gemeinderates sowie ihre Aufgaben im Gemeinderatsausschuss.