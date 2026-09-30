Nach der Kaserne ist vor dem „Pionierviertel“

Platz für ein Gymnasium

Neben dem möglichen Thema Wohnen ist ein weiteres wichtiges Herzstück des Pionierviertels bereits klar definiert: das Thema Bildung. Zuletzt konnte dafür die Finanzierung des neuen Standortes für das Privatgymnasium durch den Bund und das Land Niederösterreich abgesichert werden. Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder sieht sogar „Platz für einen ganzen Bildungscampus.“ Also auch Raum für eine Mittelschule und die allgemeine Sonderschule.

Moderne Mobilität und Umwelt-Check

Auch moderne Mobilität – und nicht mehr Pkw-Verkehr – soll im Pionierviertel umgesetzt werden. Stadtrat und Stadtentwicklungsvorsitzender Johannes Edtmayer dazu: In unmittelbarer Nachbarschaft haben wir mit dem Bahnhof Weidling bereits einen zentralen und leistungsfähigen Mobilitätsknoten mit einer S‑Bahn‑Station, mit Anschluss an das Regional- und Stadtbus-Netz. Wir haben außerdem den Euro-Velo‑6‑Radweg und eine Anbindung an das städtische Radwege-Netz. Das alles sehe ich als attraktive Voraussetzungen für viel Freiraum für die Menschen.“