Neos fordern „Initialzündung“ von Landeskoalition

Plan für das Land nötig

Grund für den Druck, den die pinke Opposition jetzt Schwarz-Blau macht, sei die schlechte Wirtschaftslage, betont Collini: „48.000 Arbeitslose und knapp 900 Firmenpleiten im ersten Halbjahr sprechen eine deutliche Sprache.“ Um das Ruder herumzureißen, bedürfe es offenbar eines Weckrufes. Für Collini steht fest: „Niederösterreich braucht eine Landesregierung, die handelt, und eine Landeshautfrau, die einen Plan für dieses Land hat.“