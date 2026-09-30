Leads to a lineup shake-up
After his debut! Another ÖFB player sidelined by injury
The injury bug has struck the ÖFB once again. After making his debut for Ralf Rangnick’s team, goalkeeper Christian Zawieschitzky traveled to join the U21 national team. However, he won’t be seeing any action there due to injury. This setback leads to a roster shake-up.
After his strong performance in the Nations League match against Kosovo (3-1), Salzburg goalkeeper Zawieschitzky was originally scheduled to start for the U21s in their European Championship qualifiers against Denmark and Wales. However, due to muscle issues in his adductors, that won’t be happening.
This absence has repercussions for both the U21 team and Ralf Rangnick’s squad. While Zawieschitzky is returning to Salzburg early, LASK goalkeeper Lukas Jungwirth is moving up from the national team to the U21 squad, leaving an open spot in Ralf Rangnick’s roster.
That spot will be filled by Matteo Bignetti. The goalkeeper from 1. FC Saarbrücken has never played for the senior national team. The 22-year-old is likely not scheduled to play there, but will be on standby as the third goalkeeper just in case. The roster also includes Alexander Schlager and Florian Wiegele.
No Risks with Horvath
Sascha Horvath suffered a thigh injury on Monday during ÖFB training in Vienna. Although an MRI scan revealed no structural damage, the association stated that the injury currently precludes him from playing. To avoid taking any risks, Horvath did not travel to Ireland on Wednesday or continue on to Kosovo on Friday. The 30-year-old midfielder had been called up ten days ago and made his international debut last week in Linz during the 3-1 win over Israel.
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