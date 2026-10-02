Südsteirische Genusstour mit herrlichem Weitblick

Die Schönheiten rund um Leibnitz mit tollen Höhepunkten wie der Kreuzkogelwarte, dem Sulmsee und dem idyllischen Schloss Seggau werden uns von den beiden Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bei dieser gemütlichen Route vorgestellt.
Von Genussplatz zu Genussplatz und dabei im gemütlichen Auf und Ab geht es durch Wälder und Weingärten im Westen der Bezirksstadt Leibnitz. Die Wanderung überzeugt durch zahlreiche Stationen: von der Annabrunnkapelle, deren Quelle eine heilsame Wirkung bei Augenleiden zugeschrieben wird, über die aussichtsreichen Warten am Kreuzkogel und am Silberberg bis zu den Infopunkten entlang des steirischen Obst- und Weinlehrpfades der Fachschule Silberberg.
Wein und Wald prägen die Landschaft, Wasser begegnet uns am Sulmsee sowie entlang der Sulm und Laßnitz. Den kulturellen Höhepunkt bildet Schloss Seggau, eine jahrhundertealte Stätte der Begegnung, im Süden der Steiermark.
Fazit: Wald, Wein & Wasser – Südsteiermark pur!
Wir starten beim Besucherzentrum Grottenhof (270 m) und orientieren uns am gelben Wegweiser mit der Aufschrift „Annaweg“ und dem Aufkleber „Blickwechseltour“. Gemütlich geht es durch das besiedelte Gebiet zur Annabrunnkapelle. Auf naturnahen Wegen und abschnittsweise Nebenstraßen wandern wir am Weingut Kieslinger vorbei und weiter zum höchsten Genussplatz dieser Wanderung, der Kreuzkogelwarte (496 m).
Auf einem Steig geht es bergab und mit schönem Ausblick auf die Weinberge und den Sulmsee zur Silberbergwarte.
Durch den Weingarten gelangen wir zur Fachschule Silberberg, wo wir uns links halten, um wenig später die Bundesstraße am Talboden beim Sulmsee zu queren.
Der Wanderweg führt über die Sulm und anschließend über den Fußweg „Eisener Steig“ bergauf. Weiter links haltend erreichen wir das Schloss Seggau (340 m). Der Abstieg verläuft am Weinkeller vorbei zum Talboden und auf asphaltierten Wegen entlang der Sulm und Laßnitz zurück zum Ausgangspunkt.
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