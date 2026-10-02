Südsteirische Genusstour mit herrlichem Weitblick

Von Genussplatz zu Genussplatz und dabei im gemütlichen Auf und Ab geht es durch Wälder und Weingärten im Westen der Bezirksstadt Leibnitz. Die Wanderung überzeugt durch zahlreiche Stationen: von der Annabrunnkapelle, deren Quelle eine heilsame Wirkung bei Augenleiden zugeschrieben wird, über die aussichtsreichen Warten am Kreuzkogel und am Silberberg bis zu den Infopunkten entlang des steirischen Obst- und Weinlehrpfades der Fachschule Silberberg.