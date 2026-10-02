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Wanderbare Steiermark

Südsteirische Genusstour mit herrlichem Weitblick

Steiermark
02.10.2026 11:00
Wanderfreunde kommen bei dieser Tour in jeder Hinsicht auf ihre Kosten.
Wanderfreunde kommen bei dieser Tour in jeder Hinsicht auf ihre Kosten.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Die Schönheiten rund um Leibnitz mit tollen Höhepunkten wie der Kreuzkogelwarte, dem Sulmsee und dem idyllischen Schloss Seggau werden uns von den beiden Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bei dieser gemütlichen Route vorgestellt. 

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Von Genussplatz zu Genussplatz und dabei im gemütlichen Auf und Ab geht es durch Wälder und Weingärten im Westen der Bezirksstadt Leibnitz. Die Wanderung überzeugt durch zahlreiche Stationen: von der Annabrunnkapelle, deren Quelle eine heilsame Wirkung bei Augenleiden zugeschrieben wird, über die aussichtsreichen Warten am Kreuzkogel und am Silberberg bis zu den Infopunkten entlang des steirischen Obst- und Weinlehrpfades der Fachschule Silberberg.

Die Kreuzkogelwarte bietet einen beeindruckenden Rundumblick.
Die Kreuzkogelwarte bietet einen beeindruckenden Rundumblick.(Bild: Weges)

Wein und Wald prägen die Landschaft, Wasser begegnet uns am Sulmsee sowie entlang der Sulm und Laßnitz. Den kulturellen Höhepunkt bildet Schloss Seggau, eine jahrhundertealte Stätte der Begegnung, im Süden der Steiermark.

Fazit: Wald, Wein & Wasser – Südsteiermark pur!

Mit viel Geschichte kann das historische Schloss Seggau aufwarten.
Mit viel Geschichte kann das historische Schloss Seggau aufwarten.(Bild: Weges)

Wir starten beim Besucherzentrum Grottenhof (270 m) und orientieren uns am gelben Wegweiser mit der Aufschrift „Annaweg“ und dem Aufkleber „Blickwechseltour“. Gemütlich geht es durch das besiedelte Gebiet zur Annabrunnkapelle. Auf naturnahen Wegen und abschnittsweise Nebenstraßen wandern wir am Weingut Kieslinger vorbei und weiter zum höchsten Genussplatz dieser Wanderung, der Kreuzkogelwarte (496 m).

Alleine der köstlichen Jause wegen ist diese Tour ein echter Genuss.
Alleine der köstlichen Jause wegen ist diese Tour ein echter Genuss.(Bild: Weges)

Auf einem Steig geht es bergab und mit schönem Ausblick auf die Weinberge und den Sulmsee zur Silberbergwarte.

Durch den Weingarten gelangen wir zur Fachschule Silberberg, wo wir uns links halten, um wenig später die Bundesstraße am Talboden beim Sulmsee zu queren.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 9 km/ 290 Hm/ Gehzeit ca. 3 h für die gesamte Runde.
  • Anforderungen und Orientierung: einfaches Gelände mit wenigen steileren Waldabschnitten; Aufkleber Kainbacher Genussplatzrunde und Blickwechseltour; digitale Navigation von Vorteil.
  • Wegbeschaffenheit: 45% Asphalt/Pflaster, 55% Natur-/ Forstwege.
  • Ausgangspunkt: Besucherzentrum Grottenhof (Naturpark Südsteiermark), 8430 Leibnitz, Grottenhof 1, besucherzentrum-grottenhof.at.
  • Einkehrmöglichkeiten unterwegs: Weinbau Buschenschank Schulter, Weingut Buschenschank Kieslinger, Schlosskeller Südsteiermark, Schlosstaverne und Weinkeller Schloss Seggau.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram: wegesaktiv.

Der Wanderweg führt über die Sulm und anschließend über den Fußweg „Eisener Steig“ bergauf. Weiter links haltend erreichen wir das Schloss Seggau (340 m). Der Abstieg verläuft am Weinkeller vorbei zum Talboden und auf asphaltierten Wegen entlang der Sulm und Laßnitz zurück zum Ausgangspunkt.

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