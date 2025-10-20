Kamera filmte Gauner-Duo bei Diebstahl in Hofladen

Er setzt seine Hoffnung nicht nur auf die Bilder der Überwachungskamera, sondern auf ein ganz besonderes „Corpus delicti“. So hatte einer der beiden Gauner anscheinend eine Bierdose mitgeführt, diese während des Einbruchs geleert und dann einfach in den fremden Garten geschmissen. Nun könnte die Spur aus Blech freilich den entscheidenden Tipp zur Aufklärung liefern. Falls die Fingerabdrücke des mutmaßlichen Einbrechers bereits in den Datenbanken vorliegen, sollte es ein Leichtes sein, diesen auch zu finden.