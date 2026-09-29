"A Legend"
ORF star Rainer Pariasek officially “golden”!
For a while, he may have been sidelined and pushed into retirement by the former sports director at ORF, but he’s back on top—and now he’s even been “awarded gold” — Today, Rainer Pariasek was awarded the “Grand Golden Medal of Honor for Services to the State of Lower Austria” by Governor Johanna Mikl-Leitner!
A native of Vienna, he has lived in Lower Austria for several years and feels a strong connection to the state.
He joined the ORF sports desk in 1996 and has since—now 62 years old—been a constant presence in Austrian sports journalism.
“A Legend of Austrian Sports Journalism”
It was no coincidence, then, that Governor Mikl-Leitner described Pariasek as “a legend of Austrian sports journalism” during a ceremony at the Landhaus in St. Pölten.
“You know your craft, and that takes enthusiasm, emotion, and expertise,” said Mikl-Leitner. “There isn’t a major sporting event that you haven’t hosted.”
“Ambassador for Wine and Culinary Arts in Lower Austria”
She also highlighted Pariasek’s close ties to Lower Austria, most recently as president of the Winzerfest in Poysdorf.
“It is a great honor for me,” said Pariasek, visibly moved in his acceptance speech. He sees himself as an “ambassador for wine and cuisine in Lower Austria” and highlighted the achievements of Lower Austrian athletes.
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