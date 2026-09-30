Druck.at in Leobersdorf feierte 25. Firmenjubiläum

Gäste aus nah und fern reisten an, um gemeinsam mit dem Traditionsbetrieb den 25. Geburtstag zu feiern. Bei einer gemeinsamen Werksführung erhielten die Gäste auch Einblicke in Produktion und Arbeitsabläufe vor Ort.
25 Jahre, tausende Aufträge und eine Branche, die sich in dieser Zeit grundlegend verändert hat: druck.at hat den Wandel vom klassischen Druckbetrieb zum modernen Online-Anbieter geschafft.
Was einst klein begann, ist heute ein Unternehmen mit mehr als 250.000 Produkten im Sortiment. Aus elf Mitarbeitern wurden rund 300 Beschäftigte. Für Geschäftsführer Andreas Mößner sind sie der entscheidende Teil der Erfolgsgeschichte: „Ohne den täglichen Einsatz unserer Mitarbeitenden wären wir heute nicht dort, wo wir sind.“
Der neue Standort in Leobersdorf sichert heimische Arbeitsplätze und ist ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Ein wichtiger Meilenstein wurde heuer gesetzt: Die neue Produktionshalle mit mehr als 8800 Quadratmetern ging in Betrieb. Dort sorgen modernste Maschinen für Digital- und Großformatdruck für zusätzliche Kapazitäten und schnellere Produktionsabläufe.
Seit 2015 gehört druck.at zum internationalen Konzern Cimpress. Und Cimpress-Gründer Robert Keane kam für die Feier sogar eigens aus den USA angereist.
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