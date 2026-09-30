Druck.at in Leobersdorf feierte 25. Firmenjubiläum

Was einst klein begann, ist heute ein Unternehmen mit mehr als 250.000 Produkten im Sortiment. Aus elf Mitarbeitern wurden rund 300 Beschäftigte. Für Geschäftsführer Andreas Mößner sind sie der entscheidende Teil der Erfolgsgeschichte: „Ohne den täglichen Einsatz unserer Mitarbeitenden wären wir heute nicht dort, wo wir sind.“