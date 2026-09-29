A Scare in the International Match
Rapid’s Bolla Injured—Diagnosis Is In!
Von krone Sport
Rapid defender Bendeguz Bolla had to be carried off the field on a stretcher in the first half of the Nations League match between Hungary and Northern Ireland. The diagnosis is now in, and it’s much less serious than initially feared.
The Hungarian Football Federation stated: “The injury that Bendeguz Bolla sustained during yesterday’s match is not as serious as it initially appeared after the foul. Examinations on Tuesday morning revealed that he has only suffered a bruised ankle and a sprain.”
Some Relief
This means the key Rapid player is unlikely to be sidelined for much longer. However, it is still unclear when Bolla will be able to return to the field.
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