Feuerwehr musste Kind aus Baum retten

Kurz nach 16 Uhr heulten am Montag in Gratkorn (Graz-Umgebung) die Sirenen: Ein Mädchen war auf einen Baum geklettert und saß nun in einer Höhe von rund acht Metern fest, da es sich nicht mehr absteigen traute. Die Betriebsfeuerwehr der Sappi mit ihrer bis zu knapp 40 Meter langen Teleskopleiter wurde nachalarmiert.