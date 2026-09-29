Feuerwehr musste Kind aus Baum retten

Einsatz der anderen Art am Montag für die Feuerwehren in Gratkorn in der Steiermark: Ein Mädchen war auf einen Baum geklettert und traute sich nicht mehr runter. Per Leiter konnte das Mädchen schließlich gerettet werden.
Kurz nach 16 Uhr heulten am Montag in Gratkorn (Graz-Umgebung) die Sirenen: Ein Mädchen war auf einen Baum geklettert und saß nun in einer Höhe von rund acht Metern fest, da es sich nicht mehr absteigen traute. Die Betriebsfeuerwehr der Sappi mit ihrer bis zu knapp 40 Meter langen Teleskopleiter wurde nachalarmiert.
Gemeinsam mit einem Seiltechniker der Feuerwehr Gratkorn-Markt konnte dann das Kind schließlich vom Ast gerettet werden und hatte schon bald wieder sicheren Boden unter den Füßen. Dort konnte das Mädchen auch gleich seinen bangenden Eltern übergeben werden.
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