Firefighters extinguished
Car Suddenly Caught Fire While Driving
In the early morning hours, a 58-year-old man suddenly noticed large amounts of smoke billowing from his car while driving. Shortly thereafter, the vehicle was fully engulfed in flames. The fire department extinguished the flames—the driver could not explain what caused the fire.
A car was engulfed in flames during the night of Monday into Tuesday in the municipality of St. Marienkirchen am Hausruck. A 58-year-old driver from Eberschwang was driving his car on the L1075 on September 29, 2026, at around 4:30 a.m., coming from Geiersberg and heading toward Eberschwang.
Parked and Got Out
While driving, the driver noticed a large amount of smoke coming from his car, so he pulled the vehicle over to the side of the road. The 58-year-old got out of the car, and shortly thereafter, the vehicle caught fire. The man alerted the fire department.
Cause of Fire Unclear
The St. Marienkirchen am Hausruck Fire Department arrived with 20 firefighters and was able to quickly extinguish the fire. The driver was not injured in the incident but could not explain the cause of the fire. The car was a total loss.
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