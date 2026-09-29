Baucontainer geplündert: Über 10.000 Euro Schaden!

Einmal mehr schlugen in Tirol unbekannte Baustellen-Einbrecher zu – diesmal in Innsbruck: Die Kriminellen verschafften sich Zutritt zu mehreren Containern und stahlen Geräte im Wert von mehr als 10.000 Euro.
In der Nacht von Sonntag auf Montag trieben die unbekannten Einbrecher in Innsbruck-Amras ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt drei auf einer Baustelle abgestellten Containern und stahlen daraus Arbeitsgeräte im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages.
Täter flüchtig, Polizei ermittelt
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen sollen sich an die Exekutive wenden.
Kein Einzelfall
Derartige Coups finden leider häufig statt. In Tirol etwa zuletzt auch in Zirl im Bezirk Innsbruck-Land. Dort hatten vergangene Woche Baustellen-Einbrecher zugeschlagen. Im Gemeindegebiet wurden mehrere Container aufgebrochen und insbesondere Elektrogeräte gestohlen.
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