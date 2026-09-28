Pilot bei Absturz mit Paragleiter schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntagvormittag. Gegen 9.15 Uhr hatte der 22-Jährige seinen Flug mit dem Paragleiter vom Startplatz der „Elferbahnen“ in Neustift aus gestartet. „In einer Höhe von rund 400 bis 500 Metern über dem Boden klappte der Schirm aus unbekannter Ursache nach vorn ein“, heißt es von der Polizei.