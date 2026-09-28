Pilot bei Absturz mit Paragleiter schwer verletzt

Fataler Freizeitunfall im Tiroler Stubaital am Wochenende! Weil der Schirm einklappte, geriet ein Paragleiter-Pilot (22) in heftige Turbulenzen. Schlussendlich prallte der junge Mann hart auf dem Boden auf.
Ereignet hat sich der Unfall am Sonntagvormittag. Gegen 9.15 Uhr hatte der 22-Jährige seinen Flug mit dem Paragleiter vom Startplatz der „Elferbahnen“ in Neustift aus gestartet. „In einer Höhe von rund 400 bis 500 Metern über dem Boden klappte der Schirm aus unbekannter Ursache nach vorn ein“, heißt es von der Polizei.
Folglich flog der Pilot eine Steilkurve und löste seinen ersten Rettungsschirm aus.
Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
„Dieser verfing sich jedoch in den Seilen des Paragleitschirmes und der Pilot stürzte weiter in Richtung Boden.“ Das Öffnen des zweiten Rettungsschirmes gelang dem 22-Jährigen nicht mehr, er prallte hart auf dem Boden auf.
Mit „Verletzungen unbestimmten Grades“ wurde der Pilot in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
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