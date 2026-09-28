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Bicycle Courier Struck by Car on a Crosswalk

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28.09.2026 15:09
Bicycle couriers have been a common sight in cities since the start of the COVID-19 pandemic. ...
Bicycle couriers have been a common sight in cities since the start of the COVID-19 pandemic. (Stock photo)(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Krone Oberösterreich

The courts will have to decide who was at fault. A bicycle courier was riding his e-bike on the sidewalk and then across the crosswalk in Linz when a driver struck him while turning, seriously injuring him. 

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The serious accident occurred on Monday morning at the intersection of Zeppelin Street and Dauphin Street in Linz. A 51-year-old man from Linz was driving his car on Dauphin Street toward the city center and intended to turn left onto Zeppelin Street.

At the same time, a 25-year-old delivery driver from Linz was riding his e-bike on Dauphinestraße heading out of town on the sidewalk there and then crossed Zeppelinstraße at the crosswalk.

Thrown over the car
A collision occurred between the car and the cyclist on the crosswalk. The 25-year-old was thrown over the car by the impact and came to rest on the crosswalk.

After receiving initial treatment from emergency responders, the injured e-bike rider was transported by ambulance to the city’s trauma hospital. The 51-year-old driver was uninjured. Breathalyzer tests administered to both parties involved in the accident came back negative.

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