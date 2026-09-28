While Turning
Bicycle Courier Struck by Car on a Crosswalk
The courts will have to decide who was at fault. A bicycle courier was riding his e-bike on the sidewalk and then across the crosswalk in Linz when a driver struck him while turning, seriously injuring him.
The serious accident occurred on Monday morning at the intersection of Zeppelin Street and Dauphin Street in Linz. A 51-year-old man from Linz was driving his car on Dauphin Street toward the city center and intended to turn left onto Zeppelin Street.
At the same time, a 25-year-old delivery driver from Linz was riding his e-bike on Dauphinestraße heading out of town on the sidewalk there and then crossed Zeppelinstraße at the crosswalk.
Thrown over the car
A collision occurred between the car and the cyclist on the crosswalk. The 25-year-old was thrown over the car by the impact and came to rest on the crosswalk.
After receiving initial treatment from emergency responders, the injured e-bike rider was transported by ambulance to the city’s trauma hospital. The 51-year-old driver was uninjured. Breathalyzer tests administered to both parties involved in the accident came back negative.
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